RBK håvet inn 138 millioner mer enn budsjettert i fjor

Saken oppdateres.

Da tjente seriemesteren over 300 millioner kroner og hadde inntekter himmelhøyt over budsjett.

Ifølge VG omsatte hele Rosenborg-konsernet i fjor for 304,4 millioner kroner. Det er over 60 millioner mer enn i 2016, og langt bedre enn budsjettet på 166 millioner.

– Dette er en historisk høy omsetning, og resultatet er bra. Dette viser at klubben driver bra, og har gode billett-, medie- og sponsorinntekter – og gjør det bra sportslig, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

Resultat før skatt endte på 48,5 millioner kroner. Tallene inkluderer også selskapene Abrahallen AS, Lerkendal Stadion AS og Rosenborg Sport AS.

Dyrhaug forteller at RBK bevisst lager nøkterne budsjett.

– Vi budsjetterer med 2.-plass i ligaen, én hjemmekamp i cupen og én kvalikkamp i Europa. Det er forsiktig og realistisk, og alt annet er en bonus. Nå hadde vi i tillegg to publikumslag på veien til Europa League-gruppespillet. Vi hadde full stadion både mot Celtic og Ajax, sier hun.

I fjor solgte trønderklubben spillere for 58 millioner kroner, mens det ble hentet inn 80 millioner fra sponsor- og reklamemarkedet. I tillegg håvet Rosenborg inn 48 millioner i billett- og arrangementsinntekter. På toppen kom 60 millioner fra deltakelsen i europaligaen og 33 millioner i TV-inntekter.

Dermed kunne Dyrhaug og Rosenborg vise til hele 138 millioner kroner mer i omsetning enn budsjettert. (@NTB)