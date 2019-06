RBK jakter ny finale: Slik får du cupfesten på adressa.no

Statens vegvesen ble advart mot at Klett-rundkjøring kunne gi kø

Saken oppdateres.

Rosenborg jakter sin fjerde cupfinale på fem år. Ranheim drømmer om å komme lenger enn klubbrekorden, som er kvartfinale. Mens Levanger har som ambisjon å lage ordentlig kvalm for eliteseriespillerne fra nabofylket.

Onsdag kveld er ren cupkveld – også på adressa.no

Rasmus&Saga er på plass på Jessheim og kommenterer og videochater Adressa-leserne gjennom 3.-rundekampen mellom Ull/Kisa og Rosenborg.

Fortsetter Eirik Horneland seiersrekka – eller blir det skrell?

Ranheim favoritter

Underveis får vi også innsmett fra reporter Sigurd Hernes, som er på plass på Intility Arena, hjemmebanen til Vålerenga.

Det legges nytt kunstgress på Nordre Åsen, som gjør at 1..divisjonslaget Skeid låner stadion av storebror for tiden. Dit drar Ranheim-gjengen som favoritter, og for å jage cuprekorden fra 2010 - da klubben tok seg til kvartfinale.

Levanger fortsatt med

Levanger er siste trønderlag i aksjon. 2.-divisjonsklubben tar imot Kristiansund, som betyr at høyreback Bent Sørmo er på besøk hos sin tidligere klubb.

Vi oppdaterer leserne våre fortløpende om utviklingen også i den kampen.

Alle kampene starter 18.00. Adressa-sendingen fra Jessheim starter klokken 17.45.