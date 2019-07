RBK kan møte gammel kjenning i Champions League-kvalik

Politiet stoppet bilist i Verdal - var for beruset til å bli avhørt

Saken oppdateres.

Maribor, AIK eller Sarajevo?

Det er motstanderne RBK kan møte i den tredje kvalikrunden. En av de to førstnevnte blir motstander om trønderne slår ut BATE Borisov i Champions League-kvalifiseringen.

Blir det RBK-tap, venter Sarajevo i Europa League.

Forrige ukes 4–0-seier, 6–0 sammenlagt, over Linfield gjør at første steg mot nytt gruppespill for RBK er tatt.

I neste runde venter BATE Borisov, med første møte allerede onsdag og påfølgende returkamp på Lerkendal onsdagen etter.

Legger Rosenborg de hviterussiske mesterne bak seg, vil de bare være halvveis i kvaliken til Champions League, men da vil de i det minste bare ha én motstander igjen å slå for eventuelt å sikre seg plass i Europa League.

Millioner på spill

Med seier også i den tredje kvalikrunden til mesterligaen vil RBK få en gjev plass i playoffen. Den sikrer ekstra millioninntekter om det ikke skulle bli spill i det gjeveste selskap.

Men selvfølgelig: En gyllen mulighet til å klare det.

Fikk du med deg denne: Kan bli RBK Kvinner allerede i høst.

I 2017 mottok RBK 60 millioner for å nå nest siste kvalikrunde i mesterligaen, slå ut Ajax i Europa Leagues playoff og ta fem poeng i gruppespillet mot Europas nest beste lag.

Ex-RBK

Mandag ble det klart at det er vinneren av møtet mellom Maribor og AIK som blir motstanderne til enten Rosenborg eller BATE Borisov.

Slovenske Maribor var i gruppespill i mesterligaen så sent som i 2017, mens Tarik Elyounoussi og de svenske mesterne fra Stockholm ikke har nådd gruppespillet siden 1990-tallet.

Elyounoussi spilte for RBK høsten 2012 og våren 2013 før han ble solgt til tyske Hoffenheim.

Sikrer gruppespill

Én av disse fire spiller altså playoff til Champions League i slutten av august, og er således sikret gruppespill i Europa League dersom det skulle bli tap der.

Første møte går 6. eller 7. august, med returkamp en uke senere.

BATE Borisov/RBK ble trukket ut som bortelag og starter etter alle solemerker med bortekamp og returkamp på eget gress.

Møter RBK-spiller om det blir tap

Blir det derimot tap mot BATE Borisov, møter RBK igjen en gammel kjenning. Det vil si, de møter faktisk i så fall en utlånt spiller.

Besim Serbecic er utlånt til den bosniske hovedstadsklubben Sarajevo, og dermed blir det tur til Bosnia for første gang dersom RBK går inn i europaligaens 3. kvalikrunde.

I så fall starter RBK borte også i den runden.

Champions League-kvaliken er delt inn i to veier. Mesterveien, med alle seriemesterne, og ligadelen med ikke-mestere fra større ligaer.

Hele trekningen av den tredje kvalikrunden:

Mesterdelen:

CFR Cluj (Romania)/Maccabi Tel-Aviv (Israel) mot Celtic (Skottland) / Nõmme Kalju (Estland)

Sutjeska (Montenegro)/APOEL (Kypros) mot Dundalk (Irland)/Qarabağ (Aserbajdsjan)

PAOK (Hellas) mot Ajax (Nederland)

Saburtalo (Georgia)/GNK Dinamo (Kroatia) mot Ferencváros (Ungarn)/Valletta (Malta)

Røde Stjerne (Serbia)/HJK Helsinki (Finland) mot The New Saints (Wales)/ FC København (Danmark)

Maribor (Slovenia)/AIK (Sverige) mot BATE Borisov (Hviterussland)/Rosenborg (Norge)

Ligadelen:

Istanbul Başakşehir (Tyrkia) mot Viktoria Plzeň (Tsjekkia)/Olympiakos (Hellas)

Krasnodar (Russland) mot Porto (Portugal)

Club Brugge (Belgia) mot Dynamo Kiev (Ukraina)

PSV Eindhoven (Nederland)/Basel (Sveits) mot LASK Linz (Østerrike).