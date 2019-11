RBK-kapteinen før skjebnekampen : – Jeg gir meg den dagen jeg ikke gleder meg til å spille en slik kamp

Årets fiaskosesong for Rosenborg startet med tap for Glimt i Bodø. Nå er RBK helt nødt til å ta tre poeng på Lerkendal for å holde liv i Europa-drømmen.