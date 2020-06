RBK-kapteinen mener spillerne bør ta sin del av skylda. Slik mener han det kan snu

LERKENDAL: – Selvfølgelig. Jeg har brukt mange timer på å se hva jeg og vi kunne gjort annerledes og bedre. Om det er vi som ikke klarer å ta til oss det de prøver å lære oss. Det har ikke vært noe «one-man show». Det er et kollektivt ansvar og det er vi som gruppe som ikke har lyktes. Jeg tror det er ekstremt viktig at hver og en av oss går i seg selv og ser hva vi kan gjøre bedre for å komme oss ut av det her.