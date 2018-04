RBK-klippen synes det er «helt innafor» at fansen piper

Eirin fra Trondheim går ett av studiene som synker mest i popularitet. Her er listen over studiene færre vil ta.

Den ene er RBKs største kontinuitetsbærer for tiden, har akkurat mottatt gullklokka for 25 landskamper og har sin egen spalte i Rasmus&Saga.

Den andre har spilt tre kamper for klubben, holdt tett i alle tre oppgjørene - og er på utkikk etter hus etter å ha bodd over en måned på hotell.

Denne uka har Rasmus&Saga rykket inn på RBK-brakka, og satt oss ned med Tore Reginiussen og Even Hovland.

Der blir det bra temperatur og trøkk når vi diskutere hvorvidt Rosenborg nå er friskmeldt etter 2–0-seieren over Start søndag.

Hvorfor virker det å være så stor forskjell på RBK når man jager 1–0 og når man først har tatt ledelsen? Og hva tenker gutta om at fans piper - selv om man leder?

Felix Magath

Det blir også gode historier, som da guttene spilte i Tyskland - hvor Reginiussen blant annet spilte under Felix Magath.

Og: Hvem i familien Reginiussen har egentlig høyest smerteterskel?

Underveis røper også Hovland at han ikke ennå vet hva han skal bli når han blir stor, noe Reginiussen har helt klart for seg.

Og for de som har savnet hovedpersonen selv: Tore rykker naturligvis inn i Rorbua igjen denne uka.

Til slutt er det viktig å få sagt at Saga (heller ikke) denne gang har gjort all research like godt, noe som kommer tydelig fram under kåringen av «ukas lag».

Slik lytter du:

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke på denne linken, eller ved å trykke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga i Itunes.

