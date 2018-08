RBK knuste Cork: Enkelt videre i Europa

«Fin ettermiddagskonsert i regn for et av årets beste albumband» 5

Her er laget som skal ta RBK videre ut i Europa

Får publikum til å synge «we’re all doomed to die» mens regnet fortsatt høljer ned 5

Koteng oppgitt over uttalelse: – Hva er han ekspert på?

Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket

Med en energi som river publikum over ende 5

Krisen er ikke over for Ap i Trondheim

Indiske og pakistanske studenter i matkonkurranse: 300 kom for å smake

«Han spiste Cork-angriperne som et lett fordøyelig kveldsmåltid»

Søderlund om Vålerenga-interessen: - Jeg vil vinne, og da er det best å være her

Her scorer keeperen da Ramfjord tok viktig steg mot opprykk

«Han spiste Cork-angriperne som et lett fordøyelig kveldsmåltid»

Søderlund om Vålerenga-interessen: - Jeg vil vinne, og da er det best å være her

«Han spiste Cork-angriperne som et lett fordøyelig kveldsmåltid»

Søderlund om Vålerenga-interessen: - Jeg vil vinne, og da er det best å være her

Saken oppdateres.

Rosenborg-Cork 3–0 (5–0 sammenlagt)

Det ble aldri noen festforestilling på Lerkendal, men RBK leverte flere fine mål da Cork ganske enkelt ble slått i Trondheim. Den store snakkisen ble likevel Serbecic, som noterte seg for sin første scoring i RBK-drakt.

Rosenborg er nå videre i kvalifiseringen til Europa League, og møter makedonske FK Skhëndija i neste runde.

Det var gjestene fra Irland som tok tak i kampen de første minuttene. Rosenborg ga bort flere frispark og cornere, og slet med å få tak i ballen. Likevel kom ikke Cork til noen store sjanser.

Besim Serbecic, som fikk starte kampen i midtforsvaret, virket å være utrygg, og klarte ikke å få has på Corks angripere. Han måtte gi bort flere frispark i starten av kampen.

RBK kom etter et snaut kvarter litt mer inn i kampen, og hadde mye ball, men var lite villige til å komme etter med spillere når mulighetene bydde seg. Den første halvstore sjansen var det imidlertid Cork som skapte, da de spilte seg rundt på høyre side og fikk slått et farlig innlegg inn foran André Hansen i RBK-målet. Heldigvis for Rosenborg var det ingen Cork-spillere der for å ekspedere ballen i mål.

Serbecic med sitt første mål

Rosenborg var ikke i nærheten av å spille seg til noen målsjanser, så det var ingen overraskelse at det var etter en dødball det første målet kom i det 26. minuttet.

Jensen fikk ballen på hjørnet av sekstenmeteren etter en klarering på et frispark fra Hedenstad. Innlegget fra Jensen ble bokset ut igjen av McNulty i Cork-målet, men ballen landet rett i beina på Serbecic som fikk en enkel jobb med å sende hjemmelaget i ledelsen.

Det kan vel neppe beskrives som et rent treff på ballen, men den trillet inn i målet bak Cork-målvakten. Dermed fikk bosnieren sitt første mål for Rosenborg, i sin første kamp fra start siden mai.

Lufta gikk litt ut av irene etter det første målet. RBK tok over kampen, og hadde full kontroll etter halvtimen spilt. Det ble også mer å juble for på Lerkendal et lite timinutt etter den første scoringen.

Trondsen kom seg fri med ballen på venstresiden etter en glimrende gjennombruddspasning fra Lundemo. Han dro seg inn i feltet, og ventet iskaldt på løpet til Søderlund foran målet. Sistnevnte hadde en enkel jobb med å sette kveldens andre ball i nota.

RBK kontrollerte resten av omgangen, og tok med seg tomålsledelsen inn i garderoben til pause.

Det var hjemmelaget som hadde styringa også i starten av andre omgang, og kom til en halvsjanse da Levi fikk skutt etter et innlegg fra Meling. Skuddet endte i klypene på målvakt McNulty.

Praktscoring av Trondsen

Rundt fem minutter ut i andre omgang fikk Cork et frispark på 25 meters hold. Frisparket fra Cork traff stolpen, på det som så ut som et enkelt skudd å ta for Hansen hos RBK.

Trondsen, som serverte Søderlund på 2–0, fikk selv æren av å score etter 58 minutter. Og det var nok en lekkerbisken. Trondsen ble spilt opp på 20 meter, før han hoppet over ballen og lot den gå til Søderlund, som så flikket Trondsen gjennom på et løp inn i boksen. Midtbanespilleren var iskald, og satte ballen mellom beina på Cork-keeperen.

Rosenborg slapp seg etter 3–0 ned i banen, og Cork fikk låne mer ball.

Etter 69 minutter fikk også gjestene sin første ordentlige store sjanse. En Cork-spiller dro seg løs på 16 meter, og skrudde ballen opp i tverrliggeren. Returen gikk rett til en annen fra Cork som tvang frem en meget god redning fra Hansen i RBK-buret.

De siste 20 minuttene av kampen ble til slutt en transportetappe for vertene. De produserte noen sjanser, og kunne gått opp til 4–0 ved et par anledninger. Nærmest var Bendtner som trillet baallen like utenfor stolpen i det 90. minuttet. Det hele ebbet ut i 3–0.