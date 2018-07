RBK-kometen fikk Snapchat-melding fra Molde-spiller etter dette

Vil stenge Trondheimsfjorden for cruiseskip som forurenser

LERKENDAL STADION, 7. JULI: Erik Botheim starter sin første seriekamp for Rosenborg. I det 49' minutt skjer det. Etter en rotete RBK-angrep ligger ballen plutselig løs i feltet. Botheim reagerer raskest – og avslutningen er nådeløs.

Da Botheim sjekket mobilen etter kampen, hadde han fått en Snapchat-melding. Fra en Molde-spiller. Kompisen Erling Braut Håland (17) hadde filmet målet og rost prestasjonen.

– Vi snakker sammen hver dag. Etter målet mitt mot Tromsø sa han at han er veldig stolt av meg. «Jævlig bra», sa han. Han syntes det var dritgøy, forteller Botheim på G19-landslagets hotell i Vasa.

– Like barn leker best

Erling Braut Håland vokste opp på Bryne, Erik Botheim på Kringsjå i Oslo. De møttes første gang på en NFF-talentleir i 2014. Det var starten på et nært vennskap, selv om det kanskje ikke virket sånn umiddelbart.

– Vi likte hverandre ikke så godt i starten, sier Botheim.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg hang med de fra Østlandet, mens han hang med de fra Vestlandet. Plutselig ble vi kjempegode venner. Nå henger vi sammen i feriene.

– Ligner dere på hverandre som typer?

– Ja, vi er veldig like. Like barn leker best.

– Dere spiller jo for to rivaler (Molde og Rosenborg). Slenger dere også mye meldinger til hverandre?

– Jeg håper selvfølgelig at Molde taper. Jeg skulle helst hatt ham i Rosenborg og spilt sammen med ham der. Men jeg håper selvfølgelig at han gjør det bra.

Vil helst spille sammen

Her i Finland er 2000-modellene Håland og Botheim to av Norges fremste angrepsvåpen. Håland står uten mål i de to første kampene, men har tidvis terrorisert motstandernes forsvar. Botheim kom inn fra benken og scoret det viktige 2–2-målet i Norges snuoperasjon mot Finland torsdag kveld.

– Jeg må passe på plassen min, hvis ikke tar han over snart, sa Håland med et glis etter kampen – og nikket i retning Botheim, som sto noen meter unna i pressesonen.

– Jeg tror det er mest på spøk. Vi vil helst spille sammen. Kanskje vi får spille sammen neste kamp. Vi får se, sier Botheim, som beskriver Håland som en «ekstrem spiller».

Treneren likte kombinasjonen

Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen holder selvfølgelig laguttaket hemmelig. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene før søndagens skjebnekamp mot Italia. Etter torsdagens seier over Finland roste han imidlertid Håland-Botheim-kombinasjonen.

– Han og Erling linker opp veldig bra. Du ser at de er gode kompiser utenfor banen, og du ser det også på banen. Da Botheim kom inn, blåste det liv i Håland også. Da ble vi plutselig ganske mye giftigere, sier Johansen.

Botheim forteller at han var opptatt av å fyre opp Håland før sluttminuttene – som Norge til slutt benyttet til å snu 1–2 til 3–2.

– Jeg kom litt inn i hodet hans og fikk ham til å omstille. Jeg fikk litt energi i gutten. Da så du at han jobbet som faen. Han vant masse dueller og skapte masse frispark. Det var nesten en ny person, sier Botheim.

Norges siste gruppespillskamp mot Italia spilles søndag. Alle lagene i gruppen kan fortsatt gå videre – og det er mange forskjellige scenarioer som kan utspille seg. Men kortversjonen er denne: Norge må trolig vinne over Italia for å gå videre til semifinalen.