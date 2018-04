RBK-laget: Starter for første gang på seks måneder

Saken oppdateres.

SKIEN: Etter at Samuel Adegbenro ble skadet på treningskampen mot Ranheim onsdag, var det store spørsmålet hvem som skulle erstatte nigerianeren i mandagens bortekamp mot Odd.

Det sto mellom Yann-Erik de Lanlay og Jonathan Levi, og da RBK-laget ble offentliggjort en drøy time før kampstart i Skien var det førstnevntes navn som sto i Kåre Ingebrigtsens lagoppstilling.

Dermed starter han for første gang i en obligatorisk kamp siden hjemmekampen mot Sarpsborg 1. oktober i fjor.

Rosenborg har tatt ett poeng på de to første serierundene, og Ingebrigtsen sa til Adresseavisen søndag at poengene betyr mer enn stilen i Skien 2. påskedag.

Han stoler på at laget fra de første to rundene – foruten nevnte Adegbenro – skal gjøre den jobben. Det betyr at Marius Lundemo og Alexander Søderlund fortsatt blir å finne på benken, mens stopperduoen Tore Reginiussen og Jacob Rasmussen får oppgaven med å styre forsvaret i et forsøk på å holde nullen for første gang denne sesongen.

Disse starter mot Odd-laget som står uten poeng etter to serierunder (4-3-3):

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Anders Trondsen – Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Arild Østbø, Malte Amundsen, Besim Serbecic, Morten Ågnes Konradsen, Marius Lundemo, Alexander Søderlund, Jonathan Levi.