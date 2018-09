RBK-leder vil ikke godta at Brann har en fordel i gullkampen

I 1988 møtte 22 000 tilskuere opp for cupkamp i høljregn på Lerkendal. Hvor ble det av cupfeberen?

Saken oppdateres.

I sesonginnspurten har Brann kun Eliteserien å konsentrere seg om.

Bergensklubben er ikke blant lagene i midtukens NM-kvartfinaler. Det er derimot RBK, som onsdag tar imot Vålerenga på Lerkendal.

Tar trønderne seg hele veien til cupfinalen, skal de framover spille hele åtte kamper flere enn Brann. Rosenborg har igjen fem oppgjør i europaligaens gruppespill.

Tidligere i høst var det mange som trakk fram det hektiske RBK-programmet som en fordel i Branns jakt på klubbens første seriegull siden 2007.

– Vi vil ha det sånn. Vi forstår oss ikke helt på snakket om tett kampprogram i negativ forstand. For oss er det en positiv greie. Vi ønsker å stå i konkurranse og ha et tøft kampprogram. Vi har erfaringer med at vi får mer trøkk og kommer i en stim der kampene kommer slag i slag, sier Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye.

– Vi ser på det som en fordel. Det er vel også sånn de beste lagene i Europa har det. Hvis vi skal mene noe med at vi skal være med på dette, må også vi tåle det, legger han til.

Lider ikke

Resultatene hittil viser at RBK ikke har lidd av å spille torsdagskamper i Europa. De tre siste års seriemester har ikke tapt i Eliteserien siden 11. juni. Trønderne har kun ett poengtap (1-1 mot Stabæk) på sine ti siste seriekamper.

Rini Coolen steppet inn som RBK-trener ut sesongen da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken 19. juli. Nederlenderen har vunnet 10 av sine 14 første kamper. Lagets to tap kom begge mot Celtic i Glasgow (én i mesterligakvalifiseringen, én i europaligaen).

Brann har ikke klart å utnytte at laget har mer hvile mellom kampene. Søndag reddet bergenserne med et nødskrik 1-1 mot jumbolaget Sandefjord på eget gress. På sine siste ti kamper står tabelltoeren med fem seirer, to uavgjort og tre tap.

Møtes i innspurten

Rosenborg har et fire poengs forsprang på toppen av Eliteserien. Serielederen møter Brann i Bergen i fjerde siste runde 28. oktober.

Dette er RBKs program ut sesongen:

* Serie: Molde (b), Sandefjord (h), Lillestrøm (b), Brann (b), Odd (h), Start (b), Bodø/Glimt (h).

* Europaliga: RB Leipzig (h), Salzburg (b og h), Celtic (h), RB Leipzig (b).

* NM: Vålerenga (h). Potensielt semifinale og finale.

Branns gjenstående seriekamper: Tromsø (b), Lillestrøm (h), Stabæk (b), Rosenborg (h), Strømsgodset (h), Kristiansund (b), Odd (h).

