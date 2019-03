RBK må klare seg uten André Hansen i serieåpningen

Serene (21): - Jeg skifter stil like ofte som været skifter i Trondheim

Saken oppdateres.

Jakten på Eirik Hornelands første trepoenger som hovedtrener for Rosenborg, skjer uten André Hansen mellom stengene. Hansen var ikke med på flyet til Bodø søndag.

Horneland ikke tilgjengelig

Trener Eirik Horneland er ikke tilgjengelig for kommentar, men RBK vil komme med mer informasjon i forbindelse med offentliggjøringen av laget fem kvarter før kampstart, klokken 18.45.

Etter det Adresseavisen forstår, er det ikke en skade som er årsaken til at Hansen mister serieåpningen.

Dermed starter reservekeeper Arild Østbø denne sesongen som han avsluttet den forrige. For å sikre nok kamper til å bli seriemester, startet nemlig 27-åringen den siste seriekampen i 2018 mot nettopp Bodø/Glimt. Den endte 1–1 på Lerkendal.

Østbøs startplass betyr samtidig at RBK henter inn Rasmus Semundseth Sandberg som reservekeeper.

Uten Trondsen og Adegbenro

Fredag innrømte trener Horneland at det fortsatt var et par mann som var usikre foran seriestarten. Uten å nevne navn, var det liten tvil om at Horneland tenkte på Anders Trondsen og Samuel Adegbenro.

Mens Trondsen har deltatt på treningene på Ranheim de siste dagene, har Adegbenro ikke vært like synlig på feltet. Begge er utelatt fra troppen til kampen mot Bodø/Glimt.