Nede for telling etter ny fotballeksjon i Europa

Saken oppdateres.

RB SALZBURG-ROSENBORG 3–0:

Tre kamper i Europaligaen, tre tap. Nå kan Rosenborg legge alt fokus på serien og cupen. For med stopperklippe Tore Reginiussen liggende syk på hotellet, fikk Rosenborg voldsomt trøbbel med RB Salzburg torsdag kveld.

De norske serielederne var ikke i nærheten av noe som helst, skapte null og niks fremover og tapte svært fortjent 3–0 mot den østerrikske storklubben i en kamp RBK var dønn nødt til å vinne for å kunne drømme om å ta seg videre fra gruppespillet.

Rundspilt og ydmyket av Molde og RB Leipzig. Deretter to svake uavgjort-kamper mot Sandefjord og Lillestrøm. Og nå dette.

Dermed står Rini Coolens lag med fem kamper på rad uten seier foran nøkkelkampen mot serietoer Brann søndag. Det er en særdeles ugunstig inngang til en kamp som er med på å avgjøre om RBK makter å ta sitt fjerde seriegull på rad.

Mistet ballen enkelt

Rosenborg unngikk det verste stormløpet fra start, og hadde god kontroll defensivt. André Hansen ble satt på en liten prøve på et frispark fra rundt tjue meter etter knappe kvarteret, og det var stort sett alt som var å skrive hjem om frem til da.

Hjemmelaget begynte å koble et grep om kampen, uten å virkelig sette på turboen. Den første halvtimen hadde Rosenborg flere muligheter til å overrumple Salzburg på en overgang. Pasningskvaliteten var imidlertid sjaber, og Rosenborg kastet bort ballen upresset gang på gang.

FÅTT MED DEG DENNE? Rosenborg tar grep etter skadekjøret

Det skulle straffe seg etter 34 minutter. RBK vant ballen i egen 16-meter, og Besim Serbecic skulle sette i gang en kontring. Men fremspillet som var tiltenkt Jonathan Levi gikk rett i føttene på en Salzburg-spiller, og de kom seg etter hvert til innlegg fra høyresiden. Toppscorer Munas Dabbur ristet av seg det som var av Rosenborg-spillere, fikk ballen på skallen rett foran keeper Hansen og stanget den i nettet til 1-0 foran de 20.000 tilskuerne på tribunen.

Og pauseledelsen kunne meget vel vært større enn som så. For det var hjemmelaget som skapte det som var av farligheter. Fremover var Rosenborg tannløse.

Full kontroll

Det skulle ikke gå mer enn åtte minutter av den andre omgangen før ledelsen ble doblet. Hannes Wolf fikk ballen på venstresiden, dro seg innover og kjørte tre overstegsfinter før han lurte bort Besim Serbecic. Midtbanespilleren dro til med venstrefoten fra skrått hold, og ballen fant veien mellom føttene på André Hansen.

Om ikke Coolen hadde begynt å tenke på Brann-kampen tidligere, gjorde han det i hvert fall da.

RBKs nederlandske trener tok ut Nicklas Bendtner to minutter etter scoringen, trolig for å spare ham til søndagens oppgjør. Inn kom Matthias Vilhjalmsson.

LEST DENNE? Tallene 72 og 19 viser en enorm forskjell mellom Rosenborg og Brann

Like etter gikk Even Hovland for røft inn i ryggen på Amadou Haidara i sekstenmeteren, og dommer Irfan Peljto pekte på straffemerket. Munas Dabbur satte straffen i mål, og punkterte kampen med sin andre scoring for dagen.

Det var alt som skulle til for å få hjemmefansen til å kose seg resten av kampen. Et frispark fra Vegar Eggen Hedenstad, med påfølgende retur fra Vilhjalmsson kvarteret før slutt, var knapt egnet til å øke pulsen på noen av dem.

Hjemmelaget tok foten av gasspedalen, og dermed ebbet det ut med 3–0 til RB Salzburg. I den andre kampen slo RB Leipzig Celtic oppskriftsmessig. Dermed leder Salzburg gruppen foran tyskerne.