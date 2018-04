RBK-profil skrev under på ny kontrakt

Cathrine (49) sover bare fem timer hver natt. Her er rådene for å sove bedre

Saken oppdateres.

Midtbanespilleren har skrevet under på en ny kontrakt med Rosenborg. Den nye avtalen strekker seg ut 2021. Det melder klubben på sin hjemmeside søndag.

Anders Konradsen har vært en av trøndernes bærebjelker i en tung sesongstart og har scoret to mål på corner mot Kristiansund og Molde. I fjor sommer ble nordlendingen linket til blant annet kroatisk fotball, men nå har altså midtbanekrigeren skrevet under en ny langtidskontrakt med Rosenborg.

27-åringen kom til RBK i 2015, og har spilt 97 kamper for klubben. Han ble først hentet som midtbaneanker, men har vist seg å være minst like god, om ikke bedre, i indreløperrollen. Konradsen har tidligere uttalt at han liker seg best når han kommer i scoringsposisjoner, og han har allerede vist frem sine ferdigheter på offensiv dødball denne sesongen.

Konradsen har vært med på å vinne tre seriemesterskap og to cuptitler for Rosenborg.

Tidligere har han spilt for Bodø/Glimt, Strømsgodset og Rennes i Frankrike.