Gullvåg lager nytt øl som er like sterkt som vin

Når en kjøretur tur-retur Trondheim-Oppdal koster 400 kroner, skal du være rimelig sindig for ikke å bli provosert

Ikke ha dårlig samvittighet for ikke å smile eller si hei til meg

18 steder i Trøndelag over 20 grader

RBK-sjefen: – Har lært meg å like presset

- Vi vil ikke at noen skal grue seg til russetiden fordi de ikke tilhører en gruppe

Ingen varm velkomst for brennhete Jebali i glovarme Makedonia

Skuffet over landslagssjefens kommentar: – Jeg kunne sikkert tilført noe

Ingen varm velkomst for brennhete Jebali i glovarme Makedonia

- Vi vil ikke at noen skal grue seg til russetiden fordi de ikke tilhører en gruppe

Ingen varm velkomst for brennhete Jebali i glovarme Makedonia

Saken oppdateres.

– Jeg føler meg veldig komfortabel. Det kan bli en stor dag for oss på torsdag. Jeg forventer at de går i strupen på oss fra start, men jeg frykter ingenting, sier Rini Coolen på pressekonferansen foran skjebnekampen mot Shkëndija.

– Enkel jobb

Samtidig innrømmer Rosenborgs vikarsjef at dette er hans største kamp som fotballtrener.

– Jeg liker å jobbe med så stort press. Jeg har hatt perioder uten, som har lært meg å sette pris på presset. Selv om jeg er vant til mange store kamper, er dette sannsynligvis min viktigste kamp.

Nederlenderen avviser at han tenker på at utfallet av kampen kan ha betydning for om han får jobben som RBK-trener på permanent basis.

– Jobben min er enkel. Jeg skal lede laget ut sesongen, og jeg jobber fra uke til uke. Hva som skjer etterpå får ikke jeg gjort noe med.

Ett spørsmål

Makedonsk presse var til stede, og leverte ett spørsmål til RBK-sjefen:

– Tror du RBK kan gå videre?

– Det er ikke over ennå, og vi vet det blir ikke enkelt. Det er et godt lag, og det er ingen enkle kamper på dette nivået. Men vi har stor selvtillit, serverte Coolen i retur.

Ønsker å beholde stjernen

Nærmest selvsagt fikk også Coolen spørsmål om Nicklas Bendtner - om muligheten for at dansken forlater klubben helt på tampen av overgangsvinduet.

– Alle spillerne er viktige for oss, definitivt også Nicklas. Alle overgangsvinduer er intense, men jeg kan ikke tenke for mye på det. Nicklas er tilgjengelig til han ikke er det lenger. Jeg foretrekker å beholde ham, men noen ganger kan ting skje likevel. Det må jeg i så fall bare akseptere, sier han.

Drama på treningen

Det ble smått dramatisk da Anders Konradsen ble liggende på matta midt under treningen. Trener Henriksen ropte på medisinsk hjelp, og midtbanespilleren ble liggende lenge. Da han omsider kom seg av banen ved egen maskin, var det med en diger bandasje rundt hodet. Det vites ikke om det som etter alle solemerker er et kutt i hodet hindrer midtbanespilleren fra å spille torsdag kveld.