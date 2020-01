RBK-sjefen har mottatt flere trusler: – Om du ikke tåler det må du finne noe annet å gjøre

– Jeg sov godt i jula for å si det sånn. Det var greit å få et avbrekk, komme hjem, få hvilt ut og få tankene over på andre ting. Det er klart at et år som 2019 gjør noe med deg som menneske. Man må lære fort underveis. Det var et voldsomt press og med det følger et voldsomt stress, sier Eirik Horneland i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga.