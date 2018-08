RBK-spillerens utrolige mål hylles: – Et kunstverk

Branns store backtalent har hatt et knalltøft år

Saken oppdateres.

RBK – Shkëndija 3–1

Issam Jebali fikk en strålende debut for RBK da han skapte ett mål og scoret det andre i lagets 2–0-seier over Kristiansund i helgen. Torsdag kveld fortsatte tunisieren å imponere.

RBK er kommet til siste hinder på vei mot gruppespillet i Europaligaen. Der møter de Shkëndija fra Makedonia.

Etter en tung RBK-start, tok nysigneringen saken i egne hender. Teknikeren mottok ballen midt på motstanderens banehalvdel, la ballen til rette, og lobbet den i en vakker bue over keeper. En kjempescoring.

På direkten på TV 2 ble scoringen sammenlignet med Manchester United-legenden Eric Cantonas velkjent lobb mot Sunderland av kommentator Jesper Mathisen.

– En av årets deiligste scoringer, meldte samme Mathisen i pausen.

Bendtner i en helt egen klasse, og Jebali leverer ei av årets deiligste scoringer⚽️🙌



3-0 til pause og dette kommer aldri i verden til å gå galt... RBK skal inn i gruppespillet! Skhendija har et par muligheter, men nå tror jeg det batteriet er tomt. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 23, 2018

Han var ikke den eneste som var imponert:

Leste et par som hevdet at Rosenborg ikke ante hva de gjorde i overgangsvinduet da de hentet Jebali. Til å ikke ane noe ser det ut som de har truffet ganske godt. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) August 23, 2018

En sånn scoring som Jebali nettopp scora på Lerkendal.......de DEILIGSTE målene — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) August 23, 2018

Jubel-Jebali og 1-0. Et kunstverk i sin hjemmedebut! — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) August 23, 2018

📸 1-0: Slik lobber man ballen rolig over keeper fra 20 meter. 😍 #Jebali #Rosenborg (Foto: Knut Inge Røstad) pic.twitter.com/WlJQ2axJYS — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) August 23, 2018

Issam Jebali. Drøy scoring! — Espen Tangstad (@espentangstad) August 23, 2018

Åi åi åi den chippen til Jebali!!!! Cantonaesk! #RBK — Thomas Sporsheim (@ThomasSporsheim) August 23, 2018

Jebali ass. Har ikke ord — Haakon Fossen (@HaakonFossen) August 23, 2018

Enorm scoring fra Jebali! Lobber den lekkert i mål.



Rosenborg har absolutt ikke vært blendende, og borteoppgjøret blir nok tøft. Dermed kan scoringen vise seg å bli enormt viktig med tanke på avansement. — Even Hye T. Barka (@evenhye) August 23, 2018

Real lekkerbisken fra Jebali! Får han med seg alle løpene til Meling så blir det knall det! — Helmer Engen (@VonEngen) August 23, 2018

Herrejävlar vilken strut av Jebali. Blir ju inte direkt sämre av norrmän i extas! — Simon Norberg (@NorbergSimon) August 23, 2018

Nicklas Bendtner økte til 2–0 like etterpå. Rett før pause økte Jonathan Levi til 3–0. Scoring av Stenho Junior 15 minutter før slutt sikret fornyet håp for gjestene fra Makedonia, men RBK har likevel et godt utgangspunkt før returoppgjøret.