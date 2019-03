RBK-talent drar hjem til Stjørdals-Blink

Dette kartet er dårlig nytt for deg som er redd for flåtten

– Å få spille 2. divisjon med Stjørdals-Blink er et bedre sportslig tilbud enn 3.-divisjon med Rosenborg 2, sier Robert Williams til Bladet.no. Rosenborg 2 rykket ned fra 2.-divisjon i 2016 og klarte ikke å rykke opp, hverken i 2017 eller 2018.

Norgesmester i fjor

Forsvarsspilleren kom til Rosenborg sommeren 2016 og spilte to og et halvt år i RBK. Han fikk én kamp for A-laget - et innhopp på Steinkjer i cupens andre runde i fjor vår. Det gjorde ham til norgesmester. Han var også med å tape juniorfinale med Rosenborg U19 to ganger - mot Molde i 2017 og Sogndal i fjor.

I vinter har han vært på prøvespill i HamKam, uten at det ble kontrakt med 1.-divisjonsklubben. I stedet går G19-landslagsspilleren med 13 aldersbestemte landskamper til moderklubben.

– Veldig glad

– Vi er veldig glad for at Robert skal spille for oss. Å få en spiller på landslagsnivå er en stor fjær i hatten for oss, sier sportslig leder Håvard Fuglem i Stjørdals-Blink Fotball til Bladet.no.

Det er ikke opplyst hvor lang kontrakten til 19-åringen er.