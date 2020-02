RBK-talentet frosset ut i Liverpool: – Glad jeg var modig nok til å komme tilbake

Even Østensen spiller for Viking-framtiden: – Må bite mye mer fra meg i år

Han var supertalentet som skrev autografer under Norway Cup, og som dro til Liverpool for å lære av Steven Gerrard.

To år senere var han tilbake i Trøndelag, etter et at en god Liverpool-start endte i et halvår i fryseboksen.

Når Edvard Tagseth (19) gjester Rasmus&Saga, snakker han både om solskinnshistorien og om nedturen i England.

Spillerutvikling

Vi prater også om livet som barnestjerne, og diskuterer barnefotballen i Norge.

Flest mulig, lengst mulig - eller blodspissing i ung alder?

Tagseth kommer med sine egne erfaringer rundt dette spørsmålet.

«Polsk riksdag»?

Etter et halvår i RBK har midtbanespilleren begynt å etablere seg i a-stallen. Overgangen til «voksenfotball» er også tema i podcasten, og vi er innom både PSV-kampen, hvor Tagseth startet - og oppholdet i Marbella. Og hva tenker han egentlig om sin egen RBK-fremtid?

Med det internasjoale overgangsvinduet stengt, er det naturlig at dette også er tema denne uka. Og blir det «polsk riksdag» på årsmøtet til RBK i neste uke?

