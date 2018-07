RBK-talentet var midt i EM-kamp da Ingebrigtsen-nyheten kom: – Jeg er sjokkert

Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

RBK bestemte å fjerne Ingebrigtsen før kampen mot Valur. Uten at han visste noe som helst.

Saken oppdateres.

Finland-Norge 2–3

SEINÄJOKI: Torsdag ble det klart: Kåre Ingebrigtsen er ferdig som Rosenborg-trener. RBK annonserte sjokknyheten like etter klokken 17.30.

Da var Norge i gang med sin G19-EM-kamp mot Finland – med to RBK-ere involvert. Julian Faye Lund (19) – som er på lån i Levanger – startet som keeper, mens Erik Botheim (18) kom inn som innbytter.

Etter at Norge snudde 1–2 til 3–2 i en høydramatisk kamp, fikk de to Rosenborg-talentene beskjeden om Ingebrigtsen i garderoben.

– Jeg er sjokkert. Jeg tror de fleste er sjokkerte, sier Botheim, som scoret Norges viktige 2–2-mål torsdag kveld.

– Jeg så det på mobilen

Botheim, som har vært fast inventar i RBKs kamptropper denne sesongen, sier han «ikke har sett noe» til misnøye i spillergruppen. Han ønsket ikke å kommentere Ingebrigtsen-avskjeden ytterligere.

Keeper Julian Faye Lund spiller kamper for Levanger i 1. divisjon, men er i Trondheim flere ganger i uken og trener med Rosenborg. Også på Faye Lund kom Ingebrigtsen-nyheten som en stor overraskelse.

– Jeg har ikke hørt noen ting. Fokuset mitt var på denne kampen, å ta tre poeng og gjøre det best mulig. Dette vet jeg ingenting om, sier Faye Lund.

– Hvordan fikk du vite det?

– Jeg så det på mobilen etter kampen. Plutselig dukket det opp på mobilen min, sier G19-landslagskeeperen.

Kåre Ingebrigtsen tok over som RBK-trener sommeren 2014. Under 52-åringens ledelse har Rosenborg vunnet tre seriemesterskap og to cupmesterskap.

Ikke nok med det – Ingebrigtsens avskjed kommer dagen etter at Rosenborg tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen.