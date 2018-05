RBK-treneren holdt ord: Innfridde løftet om målfest

Saken oppdateres.

ROSENBORG - LILLESTRØM 3–0

- Vi ønsker å skape målsjanser og score mål. Det har blitt litt for få, var beskjeden Kåre Ingebrigtsen ga Lerkendal-publikum fra indre bane før avspark.

Mot Lillestrøm ga han Nicklas Bendtner tillit på topp, akkurat som mot Stabæk i forrige serierunde. Alexander Søderlund ble henvist til benken i Rosenborgs klassiske 4–3–3-formasjon.

Kjempesjanse for Lillestrøm

Fra benken fikk Søderlund se at det var Lillestrøm som kom til kampens første store mulighet etter knappe seks spilte minutter.

Thomas Lehne Olsen utnyttet kluss i RBKs stopperspill og kom alene mot André Hansen i RBK-målet. Men heldigvis for hjemmelaget gikk skuddet utenfor den høyre stolperota.

I stedet slo RBK hardt tilbake mot et Lillestrøm som gikk offensivt ut i åpningsminuttene. For gjestene, som før kampen lå på 11.-plass på tabellen, ga Rosenborg rom og gode overgangsmuligheter med sin inngang til kampen.

I det 13. minuttet lyktes RBK å utnytte rommene, og da dukket Bendtner opp foran mål. Dansken, som kun sto med to seriemål på de ni første serierundene, satte innlegget fra Birger Meling i mål på elegant vis, og da ble det feststemning på tribunen.

I det 21. minutt kom Bendtner til en ny god mulighet. Men i stedet for avslutning på mål, måtte han hjelpes ut av banen for et kjapt tilsyn av medisinsk koordinator Haakon Schwabe etter en takling innenfor LSKs 16-meter. Dansken kom raskt inn på banen igjen, men ba senere om å bli byttet ut i det 70. minutt.

Resten av 1 .omgang var preget av høyt temp og energi i taklingene fra begge lagene. Rosenborg jaktet flere mål denne 16. mai-kvelden og hadde kommandoen på Lerkendal, selv om spillet tidvis ble skjemmet av slurv. Både Anders Trondsen og Vegar Eggen Hedenstad kom på skuddhold og kunne økt ledelsen til pause hvis de hadde hatt marginene på sin side.

I stedet gikk lagene til pause på stillingen 1–0 til Rosenborg. Hjemmelaget leverte en omgang som ikke ble målrik, men likvel tåler merkelappen underholdende. Den positive tendensen fra Stabæk-kampen fortsatte mot en motstander som var hakket bedre.

Jubel for Brann-resultat

Etter pause var det resultatet fra kampen mellom Brann og Haugesund som ga Lerkendal-publikum best best grunn til å juble de første ti minuttene. Beskjeden om at serielederen fra Bergen lå under 0–1 på eget gress, ble et tidlig høydepunkt etter sidebyttet.

Men det var på Lerkendal underholdningen foregikk.

I det 56. minutt viste Jonathan Levi seg fram. Levi ble byttet inn for Yann-Erik De Lanlay mot slutten av førsteomgang, og svensken var nær ved å score sitt første mål for Rosenborg, men ballen gikk utenfor.

Så skulle endelig Pål André Helland vise seg fram. En drøy time ut i kampen fikk vingen endelig betalt for aldri å slutte å prøve ute på Lerkendal-matta: Da lyktes han med et soloraid der han gikk forbi to mann før han satte ballen under Marko Maric i Lillestrøm-målet. Helland scoret sitt andre seriemål for sesongen, og dermed sto det 2–0 til Rosenborg - og det lå flere mål i lufta.

Bendtner-bytte

20 minutter før fulltid gikk målscorer Niklas Bendter av banen og fikk en god klem av Kåre Ingebrigsten som takk for innsatsen. Inn kom Alexander Søderlund.

I det 73. minutt var Lillestrøm nær ved å redusere Rosenborgs ledelse. Men André Hansen vartet opp med en fantastisk enhåndsredning før han fikk hjelp av forsvaret til å klarere på målstreken.

To minutter etterpå bestemte seg Alexander Søderlund for å punktere kampen. Han hadde kun vært på banen i fem minutter da han scoret Rosenborgs tredje og sitt tredje seriemål.

Kåre Ingebrigtsen som på forhånd lovte publikum seier og flere mål, leverte varene denne maikvelden. Med seieren er Rosenborg på sølvplass, fem poeng bak Brann, som til slutt kjempet seg til uavgjort 1–1 hjemme mot Haugesund.