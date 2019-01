RBKs nye stopper slår tilbake mot ekspertens kommentar: – Han får si det han mener

- Hundene tenkte nok at den klovnen der kan ingenting

Mandag var det duket for RBKs første trening i Abrahallen. De aller fleste svært kjente fjes med lengre fartstid i klubben, utenom en 195 centimeter høy midtstopper fra Vik i Sogn og Fjordane.

Gustav Valsvik er det ferskeste tilskuddet til RBK-troppen, etter at sogningen offisielt ble klar for de sorte og hvite på fredag.

25-åringen er hentet fra Eintracht Braunschweig som inntil i fjor spilte i 2. Bundesliga. Men den tyske klubben rykket ned, og befinner seg nå på det tredje høyeste nivået. Dette gjorde at Valsvik var på klubbjakt i sommer. Uten å få napp noen steder ble han værende i Tyskland, før RBK kom på banen i januar.

– RBK er Norges største klubb, og når de viser interesse er det vanskelig å takke nei, sier Valsvik om hvorfor han ønsket seg til Trondheim.

RBKs nye trener Eirik Horneland, som mandag ledet sin første RBK-trening, er glad for å ha på plass Valsvik.

– Han viser grunnen til at vi hentet ham: Sterk forsvarsspiller, oppofrende spill og en bra pasningsfot som gjør han til en bra igangsetter, sier Horneland.

– Han får si hva han mener

Men det er ikke alle som mener dette er en bra signering av trønderne.

Fotballekspert Jesper Mathisen uttalte til TV 2 etter at overgangen var i boks at RBK må hente bedre spillere enn Valsvik om klubben skal heve seg ute i Europa.

– Det er ingen i Kjernen som er veldig imponert over det. Valsvik hever ikke Rosenborg. De har to gode stoppere fra før i Even Hovland og Tore Reginiussen, som begge er bedre. Valsvik er dårligere med ball og er tregere. Det er ingenting å hoppe i taket av, sa Mathisen.

Når Adresseavisen konfronterer Valsvik med uttalelsen til fotballeksperten, svarer stopperkjempen slik:

– Han får si hva han mener, men jeg vet at jeg har mye å bidra med, sier Valsvik.

På spørsmål om hva kan tilføre RBK, drar sogningen fram at han er en offensiv stopper med en bra pasningsfot og fysikk. I tillegg til at han har blitt mentalt sterkere av å være i Tyskland.

– Jeg har utviklet meg mye siden jeg var i Strømsgodset. Mentaliteten i Tyskland er annerledes med treningskultur og tøffhet, sier Valsvik.

Horneland smiler bare lurt om Mathisens utsagn.

– Jeg håper at vi har bedre kontroll på det enn Jesper, sier Horneland.

– Ingen kjære mor i Tyskland

Nå skal Valsvik kjempe om en plass på laget mot sitt forbilde Even Hovland, som også er fra Sogn og Fjordane.

– Det er tøff konkurranse, men det skal være mange om beinet i Norges største klubb. At det er tøff konkurranse kommer alle til å proffitere på, sier Valsvik.

Hovland, også med bakgrunn fra tysk fotball, bekrefter at det er en egen treningskultur i Tyskland.

– Det er ingen kjære mor der. Selv om du har litt vondt litt overalt, så skal det trenes og det skal svi for å få et godt treningsgrunnlag. Det er godt å ha med seg hit, sier Hovland.

Midtstopperen fikk et positivt inntrykk av den nye treneren etter hans første økt med laget.

– Det er tydelig hvordan de vil ha det på trening med høy intensitet i alt vi gjør, men vi får gi det litt tid og se hvordan det blir. Det var bare en positiv start og vi får bygge videre på det, sier Hovland.