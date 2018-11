RBKs trenerjakt snart over: Dette gjør Hjulmand brennhet

Premieretidspunkt for «Game of Thrones» er avslørt

Saken oppdateres.

Han var i vår så forelsket at han dro til New York for å treffe kjæresten i 48 timer(!) før han måtte reise tilbake.

Han rykket inn på Brakka med trøyenummer 80, og ble konfirmert såpass av sjefen før han hadde spilt en eneste kamp, at det ble 17 i stedet.

Og han er på ingen måte noen naturens mann.

RBK-ving Jonathan Levi er gjest i denne ukes Rasmus&Saga, og skåningen er åpen både om fotball- og kjærlighetsliv. Han har også klare meninger om årets RBK-sesong - og er en tja - sånn brukbar - imitator av en fotballstjerne med noen flere nuller på kontoen enn ham selv.

Dansk, het trener

Denne uka er naturligvis trenerjakten tema nok en gang, hvor vi diskuterer dansken som Adresseavisen har omtalt de siste dagene. Og hvor står Rini Coolen i denne diskusjonen nå?

Vi snakker også om spillerlogistikk, om endringer i medisinsk apparat - og vi tar ut «årets lag», del 1.

Og: Denne uka deler vi også ut to billetter til cupfinalen på Ullevaal 2. desember. Spørsmålet er i podkasten, svaret sender du til petter.rasmus@adresseavisen.no

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her, eller på bildet øverst i saken.

Rasmus&Saga finner du også i Spotify og Itunes.