Ranheim-Brann avlyst

Svindal på pallen – tysker jublet for seier i Kvitfjell: – Overraskende

Legges de historiske studiene på Kalvskinnet, blir gevinsten stor for byen

Ranheim henter inn dampveivals for å fikse banen timer før seriestarten

Sundby kan bli den første på over 50 år til å vinne tre strake

Pallen glapp for Schmid etter sluttoppgjør

- Det handler om å overleve i et konfliktfylt samfunn

To debutanter starter mot Florø

Her fikser de Ranheims bane med veivals - kun timer før eliteseriestarten

Ronaldo fortsetter å herje: Scoret to da Real Madrid slet seg til seier

Saken oppdateres.

Dommer Espen Eskås har besluttet å avlyse Ranheim - Brann én time før kampstart.

Seriekampen mellom Ranheim og Brann blir utsatt til 12. april. Det har vært trøbbel hele dagen med å gjøre Extra Arena klar for kamp, men nå er det altså klart at det ikke blir noe av serieåpningen.

Baneforholdene i Norge har vært et hett tema den siste uken på grunn av kuldestrømmen i landet. Allerede er det klart at to kamper i den andre serierunden flyttes på grunn av baneforhold.

Kl.15.00 lørdag meldte Eurosport at Branns sportssjef Rune Soltvedt hadde varslet NFF om at kunstgressmatten oppleves som for dårlig, og at det måtte tas en nøye vurdering på om kampen skal spilles.

– Vi har lagt inn at det må vurderes. Vi opplever banen som at de må vurdere det veldig nøye om det må spilles kamp, sa Soltvedt til Eurosport.no for få timer siden.

Sportssjefen fryktet for skademareritt på kunstgressmatten.

– Vi er redd spillerne våre skal bli skadet. Vi føler det er rett å påpeke det slik, sier han.

Frykter overtråkk

Det var etter at Brann hadde vært og sett på banen tidligere lørdag formiddag at Soltvedt har gitt NFF beskjed om hva han synes om forholdene både muntlig og skriftlig, melder Eurosport.

– Hadde folk vært og sett på banen i dag tidlig, tror jeg aldri det hadde vært godkjent slik jeg vurderer det. Du kan gå på banen, og nesten kan tråkke over på grunn av tele i bakken. Det er ikke for å overdrive. Det er helt reelt, sier Soltvedt til Eurosport.

Hentet inn Dampeivals

I 14.00 tiden lørdag ble det klart at Ranheim og kampens dommer Espen Eskås var enige om at det måtte gjøres noe for å jevne ut banedekket.

- Vi skal hente inn en dampveivals for å få jevnet ut den lille høydeforskjellen rundt sekstenmeterstreken på den ene siden. Dette ble gjort i samråd med dommeren for å jevne ut og optimalisere banen før kampstart, sier daglig leder Frank Lidahl til Adresseavisen like etter klokken 13.30 lørdag ettermiddag.

Saken oppdateres.