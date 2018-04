Ranheim-børsen: Briljerte i sin første eliteseriekamp på åtte år

Børsen: 20-åring var best da Sandnes Ulf tok sin tredje strake seier

Saken oppdateres.

To mål og en målgivende i 4-2-seier over Haugesund. Åtte på børs og soleklart Dagens Ivers. Det er fasiten for søndagen til Ranheims midtbanekriger.

Til tross for strålende kamper for blåtrøyene i fjæra i mange år, har ikke finnmarkingen blitt plukket opp av en eliteserieklubb.

Etter opprykket har Reginiussen slitt med overtråkk og har dermed måttet sett de tre første rundene fra sidelinjen. Nå er han tilbake. Det kan bli mer morro.

Her er børsen fra Ranheims tredje seier i Eliteserien - på fire forsøk!