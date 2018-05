Ranheim cruiser videre: Tønne scoret to på fotballens festdag

- La oss si at dette er en avtale midt på treet

Nå tar Ranheim poeng som et gull-lag: - Kunne aldri ha drømt om det

Saken oppdateres.

KRISTIANSUND - RANHEIM 1–3

KRISTIANSUND: Hjemmelaget inviterte til en skikkelig fotballfest 16.mai med fulle tribuner, KBK-flagg festet til husveggene i hele byen og trampeklapp da lagene kom på banen. Men det var Ranheim som fikk mest å juble for i kampen.

16. mai-oppgjøret startet jevnt, med et par sjanser til begge lag. Etter sju minutter fikk Kristiansund en mulighet da Sondre Sørli la inn på bakerste stolpe, men innlegget skled av hodet til Kristiansund-kaptein Dan Peder Ulvestad.

Ranheim hadde også en sjanse på deres andre corner på kvelden. Tønne slo ballen inn mot bakerste stolpe og traff hodet til Kvande, som fikk ballen i retning mål, men Kristiansund-forsvaret fikk ryddet unna.

Åpnet målkontoen

Svein Maalens menn tok over initiativet i kampen, kom seg bra rundt på kantene flere ganger i løpet av omgangen. Men det var altså på dødball laget fra fjæra skulle åpne målkontoen.

Etter 22 minutter svingte stopper Daniel Kvande corneren inn i feltet, markeringen av Tønne glapp for Kristiansund-forsvaret og Ranheim-kanten headet ballen i mål bak Kristiansund-keeper Sean McDermott. Tønne feiret ledelsen med å juble foran de tilreisende Ranheim-supporterne.

Stor Kristiansund-sjanse

Åtte minutter senere kom omgangens største sjanse for Kristiansund. KBK-angriper Daouda Bamba forsøkte å finte seg forbi Ranheim-forsvaret før han spilte videre. Stikkeren tilbake til Bamba var det klasse over og spissen fikk skutt fra omtrent sju meters hold. Større klasse var det over Barlis redning av skuddet, og Ranheim slapp med skrekken. Ranheim kunne derfor gå til pause med ett måls forsprang.

Kristiansund startet den andre omgangen friskt for å forsøke å få balanse i regnskapet, og etter seks minutter kom nordmøringene til et innlegg i bakrommet. Bamba fikk en god mulighet til å sette ballen bak Barli, men brukte hendene litt for aktivt i duellen, og det ble i stedet et Ranheim-frispark. Etter omtrent én time spilt var Kristiansund farlig frempå igjen da Benjamin Stokke la inn i feltet til Ranheim. Ranheim-stopper Christian Eggen Rismark fikk en fot på ballen, men satte ballen i retning mot eget mål. Heldigvis fikk Barli reddet og Ranheim unngikk selvmål.

Ranheim-straffe

To minutter senere slo Ranheim tilbake. Kim Riksvold dro seg innenfor 16-meteren og ble felt av Bent Sørmo. Riksvold falt i bakken og dommeren blåste straffe til bortelaget. KBK-supporterne pep da Tønne skulle ta straffen, men han satte ballen via hanskene til McDermott og i mål. Med det kunne Ranheim juble for dagens andre scoring.

I minuttene etter scoringen hadde Ranheim god kontroll på kampen, trillet ball og sto godt bakover på banen. KBKs Bendik Bye forsøkte seg på et skudd fra omtrent 20 meter, men det gikk godt over Barli.

I stedet for at KBK fikk utlignet var Ranheim pungterte Ranheim kampen. Øyvind Alseth, som kom inn for Kim Riksvold tidligere i omgangen, fikk satt opp Aslak Fonn Witry. Witry satte ballen kontant i mål med venstrefoten.

To minutter før slutt fikk Kristiansund et plaster på såret da Bamba ble spilt gjennom foran Barli. Bamba satte ballen i kassa og Kristiansund fikk med seg til slutt én scoring. Det ble derimot med det ene målet og Ranheim kunne feire tre poeng på fotballens festdag.