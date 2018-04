Ranheim debuterer i Eliteserien: Disse elleve starter

Ellen fra Buvika fikk et lite sjokk da hun kom til denne øya

Saken oppdateres.

Det som skulle vært Ranheims første kamp 10. mars i år ble avlyst. Ranheims andre kamp ble også flyttet, så da måtte laget vente til i dag for å få sin første kamp. På motsatt banehalvdel i eliteseriedebuten står Stabæk.

Landets riksaviser tror at Ranheim kommer til å må kjempe hardt for å unngå nedrykk. Adresseavisen har satt opp Ranheim på 14.-plass og den viktige kvalifiseringsplassen i sitt tabelltips for sesongen.

Ranheim starter som forventet etter at kaptein Mads Reginiussen er ute med leddbåndsskade. Inn kommer unggutten Sondre Sørløkk som får sin eliteseriedebut med resten av laget fra start.

Her er de elleve som starter for Ranheim (4–3–3):

Even Barli - Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs - Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Sondre Sørløkk - Øyvind Storflor, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Simen Sandmæl, Ivar Furu, Jakob Tromsdal, Sivert Solli, Andreas Helmersen