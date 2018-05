Ranheim-eventyret fortsetter: Senket Odd etter fire magiske minutter

Ida (18) sminker seg med historien - et av bildene måtte hun fjerne fra Instagram

Saken oppdateres.

RANHEIM - ODD 3–1

Ranheim lå sjetteplass, mens Odd lå på sjuendeplass foran den niende serierunden.

Men Odd er i støtet om dagen, og kunne vise til tre strake seire i serien foran søndagens besøk på Coop Extra Arena. Der ventet Ranheim, som på sin side ikke har smakt på følelsen av seier de siste tre eliteserierundene. I stedet har det blitt ett tap og to uavgjort for Svein Maalens menn.

Kampen mellom de to lagene, som begge er klare for fjerde i runde i cupen, åpnet friskt. Begge lagene gikk offensivt til verks, og Odd fikk mye rom å boltre seg i i åpningsminuttene. Gjestene kunne sågar tatt ledelsen etter kun tre minutter. Da kom de seg til en god mulighet etter å ha rullet opp Ranheim-forsvaret fra høyresiden, men heldigvis for hjemmelaget holdt ikke avslutningen samme klasse som småspillet i forkant.

I det 13. minutt ropte publikum på straffe da Michael Karlsen gikk i bakken i kampen om et innlegg, men dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

Nå forsøkte Ranheim å etablere seg mer på Odds banehalvdel. Og Aslak Fonn Witrys innlegg etter 17 minutter kunne med litt bedre timing i bevegelsene foran mål havnet bak Sondre Rossbach i Odd-målet.

Straffet hjemmelaget

I stedet benyttet Odd muligheten til å straffe hjemmelagets offensive satsing. Martin Broberg sendte Odd vakkert i ledelsen i det 20. minutt da Ranheim ikke maktet å organisere seg defensivt.

Etter målet dalte kampen i intensitet. Ingen av lagene klarte å spille seg fram til de store sjansene. Odd spilte tålmodig, og Ranheim ble presset lave. Even Barli i Ranheim-målet ble likevel ikke satt på de store prøvene denne varme maikvelden på Coop Extra Arena.

Snuoperasjon

Så, fire minutter før pause fikk Ranheim belønning for sin offensive innstilling. Mads Reginiussen scoret Ranheims første mål i kampens 41. minutt som avslutning på et vakkert oppbygd angrep der regien var slik: Eirik Valla Dønnem slår en lang pasning til Øyvind Storflor som spiller vegg med Kristoffer Lie Løkberg. Innlegget kommer til Erik Tønne på bakre stolpe, og der er Mads Reginiussen på rett sted. Utligningen er et faktum.

Og kun tre minutter etterpå var hele kampbildet snudd: Da headet nemlig veteran Øyvind Storflor Ranheim i ledelsen 2-1. Publikum jublet og sendte hjemmelaget til garderoben med trampeklapp etter den strålende snuoperasjonen i løpet av førsteomgangens fem siste minutter.

Annullert scoring

Rett etter pause går Odd direkte i angrep. Det blir stille på stadion når ballen havner i Ranheim-nota, men målet annulleres for offside. I det 66. minutt var Odd nær utligning nok en gang, men gjestenes heading strøk like utenfor mål.

Det var ikke kvelden der det skulle lykkes foran mål for Odd. Espen Ruuds frispark fra god posisjon like utenfor Ranheims sekstenmeter gikk himmelhøyt over Ranheim-målet, og kan være et bilde på flere brente Odd-sjanser.

Kristoffer Løkberg hadde heller ikke fininnstilt skuddfoten denne kvelden. I det 72. minutt så hjemmefansen muligheten for at Løkberg kunne sende Ranheim i ledelsen 3–1, men skuddet gikk i stedet høyt over mål.

Da var det godt at Mads Reginiussen tok grep. Kapteinen klinket nemlig til med full kraft tre minutter etterpå, og sørget for Ranheims tredje mål. Dette var Reginiussens sjette mål på seks kamper. En prestasjon som fikk stadion til rope taktfast på hjemmelaget.

De siste 12 minuttene fortsatte Ranheim å skape sjanser. Å la Odd ødelegge denne festkvelden var aldri noe alternativ.

Før resultatet av Stabæk-Rosenborg som spilles klokka 20 er klart, kan Ranheim dermed nyte pallplass på tabellen etter dagens trepoenger. Brann er på tabelltopp med 25 poeng. Ranheim har 17 poeng og er midlertidig på tredjeplass, mens Rosenborg har 15 poeng før Stabæk-møtet på bortebane.