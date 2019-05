Ranheim gjør ni bytter fra start mot Nardo

Fare for streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Saken oppdateres.

NISSEKOLLEN: Både Nardo og Ranheim avanserte fra cupens første runde. Kveldens hjemmelag møtte NTNUI og vant komfortabelt 2–0. Ranheim møtte Kolstad, en kamp som lenge var åpen. Til slutt klarte likevel eliteserielaget å hale i land en 3–1-seier på sørsida av Trondheim.

I forrige seriekamp fikk Nardo med seg ett poeng mot Levanger på eget gress. Ranheim tok på den annen side en bunnsolid tomålsseier og dermed tre poeng med seg hjem fra Sarpsborg.

Mange bytter

Og laget fra fjæra gjør mange endringer fra kampen i Østfold. Magnus Lenes går inn i mål til fordel for Even Barli. Jørgen Olsen Øveraas er tilbake på høyrebacken etter et skadeavbrekk. Daniel Kvande, som i Sarpsborg startet på benken, er tilbake fra start. I dag spiller han i tospann med Torbjørn Heggem. Det betyr at Ivar Furu er henvist til benken.

På midtbanen er Eirik Valla Dønnem tilbake i sin vanlige anker-posisjon, og med seg har han Sondre Sørløkk og Adria Mateo Lopez. På vingene er Øyvind Storflor og Erlend Sørhøy inne fra start.

Dermed blir Ranheim-laget seende slik ut:

Lenes - Øveraas, Kvande, Heggem, Tønne - Lopez, Dønnem, Sørløkk - Storflor, Sollie Rønning, Sørhøy.

Benken: Barli, Furu, Reginiussen, Karlsen, Walker, Foosnæs, Solbakken.

Nardo starter slik:

Henrik Mathias Bakke - Vebjørn Winje, Marius Sandvik, Jørgen Solli, Jarl Magnus Knutsen - Erik Trondsen, Morten Strand, David Strandin - Christoffer Engan, Andreas Fossli, Ole Christian Sæter.

Benken: Preben Øien, Andreas Søfteland, Amund Vingelen, Ole-Andreas Skogvold, Fredrik Arnstad, Trogeir Nybø, Jonas Frøner.