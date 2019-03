Ranheim-kamp innblandet i mulig kampfiksing: – Vi fikk veldig store rom å spille i

Legemiddelverket har inntrykk av at et «betydelig antall» pasienter er berørt av medisinfeil

Saken oppdateres.

Ranheims treningskamp mot Ventspils på Marbella er under UEFA-etterforskning for kampfiksing.

– Jeg sitter overhodet ikke på noe fakta eller bevis her, sier Lidahl til Adresseavisen, og medgir at han blir uvel av å tenke på at Ranheim kan ha blitt brukt i denne saken.

Lidahl fulgte oppgjøret via nett-TV. Han stusset på kampforløpet.

– Jeg så kampen på nett-TV, og registrerte at vi hadde en ordentlig dårlig dag på jobb (Ranheim tapte 3-1). Så får vi egentlig, slik jeg opplever, veldig mye plass å spille på i 2.-omgang. Det var litt overraskende der og da, «jeg tenkte at et overraskende stort avvik fra hva det bruker å være». Så brukte jeg ikke så mye energi på det, og vi var jo svake selv, også. Så kommer den Jerv-kampen, som jeg leser om, og da rekker jeg å tenke: «Enn hvis det var noe?».

TV 2, som omtalte saken først, har snakket med konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn. Han sier at det ikke er noe grunnlag for å tro at Ranheim er involvert i det som kan ha vært kampfiksing.

Avsløringen kommer etter at det også ble bekreftet at treningskampen mellom Jerv og Ventspils er under etterforskning. Ranheim – Ventspils ble spilt tre dager før latvierne møtte Jerv. Ranheim stilte med et reservepreget mannskap og tapte 1–3.

Kampen er ifølge TV 2 under etterforskning fordi det ble spilt heftig på mål i sluttminuttene. Det kom også to mål på overtid. Ranheims mål kom på overtid etter at Ventspils sendte alle mann i angrep til tross for at de hadde en trygg ledelse.

Ventspils har ikke kommentert Ranheim-kampen, men avviste påstandene om at kampen mot Jerv var fikset.

– Vi stilte en blanding av annetlag og tredjelag med mange unge spillere, fordi vi stiller det beste laget mot Molde i dag (fredag). Det ble noen sjanser på slutten, men keeperen vår gjorde to-tre store redninger. Jeg ser ikke problemet, det er uriktige påstander, sa presseoffiser Michael Korolov til Rbnett.