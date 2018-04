Ranheim-kapteinen holder ord - er tilbake på banen

- Det er vanskelig for lille meg fra Rognes å forstå at jeg har betydd så mye

– Det må vi klare. Ellers må jeg sparke noen fysioer personlig, flirte Mads Reginiussen da han i starten av denne uka svarte på om han ville rekke hjemmekampen mot Haugesund.

Og kapteinen holder ord. Reginiussen får sin første start i Eliteserien for Ranheim når Haugesund står på motsatt banehalvdel søndag.

Var lenge aktuell sist

Reginiussen tråkket over på trening 26.mars, og har jobbet knallhardt for å komme tilbake siden.

Det var fryktet at han kunne være ute i seks uker, men hardhausen har allerede trent for fullt med laget en periode, og var lenge aktuell for å være med også i bortekampen mot Sandefjord tidligere i uka.

Gjør tre endringer

Trener Svein Maalen gjør tre forandringer på laget som startet mot Sandefjord. I tillegg til kaptein Reginiussen inn for Simen Sandmæl, går Øyvind Storflor rett inn på laget og erstatter Sivert Solli.

Storflor ble hvilt i forrige kamp.

På topp får Micke Karlsen igjen plassen, etter at Andreas Helmersen startet der sist.

Slik starter Ranheim:

Even Barli - Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs - Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Øyvind Storflor, Micke Karlsen, Erik Tønne

Kampstart er kl. 18.00