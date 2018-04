«Heimebane» skaper debatt i Norge. Nå åpner engelsk klubb for kvinnelig trener

Fugletitting har gitt Roar mye glede etter at han ble uføretrygdet

Mistet førerkortet etter å ha kjørt langt over fartsgrensen

Flere medier: Rytter fikk hjertestans under Paris-Roubaix

Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

Pågrepet for ran i Hommelvik

Finn fra Trondheim får invitasjoner til Japan, Dubai og USA for å pusse på dyre biler

Bruttern kopierer «supergrepet» fra storhetstida: Her er RBK-elleveren mot Molde

Ranheim knust av Tromsø - Gjermund Åsen scoret to mot gamleklubben

TIL-børsen: «Hele Tromsø skal være glad for Rosenborg ikke hentet ham i vinter»

Emosjonell Vuk scoret sitt første TIL-mål: – Det er mer enn bare en scoring for min del

Ranheim knust av Tromsø - Gjermund Åsen scoret to mot gamleklubben

Tett tåke lager trøbbel for flytrafikken på Flesland

Saken oppdateres.

TROMSØ - RANHEIM 4–0 (0–0)

ALFHEIM: Ranheim var aldri i nærheten av å prege oppgjøret mot Tromsø, hvor andreomgangen ble en parademarsj for Gutan. Selv om trønderne holdt nullen til pause, fikk de det blytungt når Gjermund Åsen og Tromsø satte på turboen i andreomgang.

Det betyr at Ranheim ble dratt knallhardt ned på jorda igjen og står med tre poeng og 4–4 i målforskjell på to kamper.

Tromsø best fra start

Tromsø startet best, og Ranheim slet med å finne ut av hjemmelagets 5–3–2-formasjon. Christian Eggen Rismark som vanligvis slår mye langt, spilte sine tre første pasninger i kampen tilbake til Even Barli. Tromsø sto også fint etter uten ball, og hindret Ranheim i å spille ut bakfra innledningsvis.

Hjemmelaget kom til kampens første mulighet. Gjermund Åsen ble spilt fri på venstrekanten etter at Tromsø snappet et Ranheim-innkast, og trønderen slo hardt inn til Lasse Nilsen som avsluttet i nettveggen fra skrått hold.

Noen minutter etter var Runar Espejord nær å sende Tromsø i ledelsen. Spissen dro seg innover i banen og sendte i vei et prosjektil mot nærmeste hjørne som Even Barli fikk slått til hjørnespark.

Tromsø ville ha straffe

Med 27 minutter på klokka dro Lasse Nilsen seg fri fra Aleksander Foosnæs som klippet ned Tromsø-backen og fikk fortjent et gult kort. Frisparket var i god Gamst Pedersen-posisjon, men den tidligere Premier League-spilleren banket kula noen centimeter over nærmeste kryss.

Omgangen fortsatte i samme spor, og det sto Tromsø skrevet på stort sett alt. Gjermund Åsen løp seg fri fra Øyvind Storflor slik at Løkberg ble nødt til å felle trønderen like utenfor sekstenmeteren. Denne gangen fikk Lasse Nilsen prøve seg, men selv om skuddet gikk under tverrliggeren, var Barli patent og holdt skuddet i fast grep.

Like etterpå stormet Lasse Nilsen inn i feltet, Aslak Fonn Witry gikk ned for å sklitakle, og Tromsø-backen deiset i bakken. Halve stadion trodde det var straffespark, men dommer Hagenes vinket Nilsen opp igjen. Reprisen viste at avgjørelsen var korrekt.

Ranheim kom seg mer med i spillet da de fikk involvert midtbaneanker Eirik Valla Dønnem mer inn mot pause, men begge lagene slet med å skape de virkelig store sjansene. At det sto 0–0 til pause var helt greit, men Tromsø var nærmere å score enn Ranheim.

Åsen åpnet scoringsballet

Men det tok ikke mer enn et par minutter i andre omgang før nullen sprakk for Ranheim. Morten Gamst Pedersen fikk ekstremt mye tid på midtbanen og sendte i vei en god langpasning mot Kent-Are Antonsen inne i Ranheims sekstenmeter. Even Barli kom ut, men Antonsen spilte på tvers til Gjermund Åsen som banket inn 1–0 på åpent mål.

Og det var på ingen måte ufortjent. Tromsø fortsatte å kjøre kampen etter målet, mens Ranheim var tafatte både med og uten ball.

Vondt ble til verre for Ranheim da Gjermund Åsen plukket opp en dårlig klarering etter et hjørnespark og klinket til med venstrefoten, via Daniel Kvande og bak en utspilt Even Barli.

2–0, og begge målene signert trønderen Gjermund Åsen. Ekstra bittert for Ranheim-trener Svein Maalen som var nær ved å signere trønderen i forrige overgangsvindu.

Bakenga nær scoring

Men Tromsø var ikke ferdig for dagen. Eks-RBK-spiller Daniel Berntsen fant Runar Espejord inne i feltet som la et knallhardt innlegg foran mål til Lasse Nilsen som styrte inn 3–0 etter 75 minutter.

Game, set, and match.

Like før slutt var Mushaga Bakenga nær ved å tegne seg på scoringslista da han ble spilt igjennom alene med keeper av Gjermund Åsen, men Even Barli stoppet det første forsøket. Så kom innbytter Slobodan Vuk og satte returen i mål.

Dermed måtte Ranheim dra slukøret hjem, og må starte helt på nytt før de reiser til Sandefjord på onsdag.