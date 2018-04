Ranheim med kruttsterk borteseier: Har vunnet fire av fem kamper og er på medaljeplass

Saken oppdateres.

Lillestrøm 0–1 Ranheim

Ranheim gjestet Lillestrøm på Åråsen, og nok en gang sjokkerte trønderne. Svein Maalens menn vant 1-0 og står nå med vanvittige 12 poeng på fem kamper.

Mads Reginiussen ble nok en gang den store helten for Ranheim, akkurat som i forrige hjemmekamp mot Haugesund.

Ranheim imponerte stort mot Lillestrøm, og etter å ha et par feite sjanser og blitt snytt for straffespark, satt den endelig for de blåkledde i 2. omgang. Målet var en strålende lagprestasjon.

Først driblet venstrevingen Erik Tønne bort Lillestrøm-back Trond Haakenstad, før han tuppet den til Michael Karlsen som hoppet over kula. Ballen gikk videre til Kristoffer Løkberg, som fant en helt ledig Andreas Helmersen på høyresiden. Da Helmersen ikke fikk skutt, tok Ranheim-kaptein Mads Reginiussen ansvar og plasserte ballen lekkert i hjørnet.

– Det var veldig artig og vi kjempet som skikkelig mannfolk på slutten. De pumpet bra i boksen på slutten, men vi sto den av veldig bra, sier Reginiussen til Eurosport etter kampen.

Og det ble også kampens eneste scoring og tre nye poeng til trønderne. Lille Ranheim sjokkerer alle i Eliteserien for tiden. De er nå på 3.-plass og har utrolige fire seiere på fem kamper.

Snytt for straffe

Seieren var fullt fortjent, men kampen inneholdt mange øyeblikk.

Etter en veldig god første halvtime av Ranheim kom en av kampens mest interessante situasjoner.

Løkberg ble spilt fri på høyresiden og kom seg foran Matthew i boksen. Da strakk LSK-spilleren ut foten og felte Løkberg. Dommeren mente det ikke var straffe, og ga heller Ranheim-spilleren gult kort for filming.

– Ranheim ble snytt for en soleklar straffe, konstaterte Eurosport-kommentator Jørgen Klem kontant da reprisene rullet på skjermen.

– Jeg kjente at Matthew kom i stor fart, og da satte jeg kroppen foran og skjermet ballen. Dommeren kan eventuelt si at det ikke er noe straffespark, men gult kort og filming synes jeg er veldig, veldig strengt, sa Kristoffer Løkberg i pausen.

Det var ingen tvil om situasjonen; Ranheim skulle fått muligheten fra straffemerket.

Ranheim imponerte

Utenom straffesituasjonen, var gjestene best i 1. omgang.

Etter fem minutter tok Eirik Valla Dønnem fram pasningsfoten og spilte en bakromspasning til Helmersen. Dessverre for Ranheim var Lillestrøm-keeper Matvei Igonen først på ballen og klarerte unna før leiesoldaten fra Rosenborg.

De første 20 minuttene var jevnspilte på Åråsen. Det mest imponerende var dog måten Ranheim beholdt ballen i laget og tidvis styrte oppgjøret mot Lillestrøm. Ranheim-trener Svein Maalen så tydelig fornøyd ut spillernes prestasjoner den første snaue halvtimen.

Nesten selvmål

38 minutter spilt og Ranheim var svært nær med å gå opp i 1–0. Erik Tønne slo et nydelig innlegg i LSK-boksen til Helmersen.. Han fikk en liten touch på ballen, før ballen traff Simon Rafn og spratt like utenfor. Den hadde ikke LSK-stopperen kontroll på.

Rett før pause kunne fort Løkberg pådratt seg sitt andre gule kort og dermed utvisning. Midtbanespilleren traff Frode Kippe i det han skulle skyte. Det så ut som en hendelig uhell, og slik oppfattet dommeren situasjonen og lot spillet gå videre.

Lillestrøm-fansen var overhodet ikke tilfreds med deres spillere. Forståelig nok, for Ranheim var det beste laget og nærmest scoring de første 45 minuttene.

Straffe til Lillestrøm?

I 2. omgang var også Ranheim best i åpningsminuttene. Tre minutter etter hvilen fyrte Helmersen et skudd fra rundt 25 meter. Ballen gikk et stykke utenfor.

Men minutter senere var angrepsspilleren langt farligere. Helmersen driblet seg fint i boksen før stortalentet prøvde å skru ballen i lengste hjørnet. Forsøket strøk stolpen og hjemmefansen kunne puste lettet ut.

Etter 61 minutter kunne LSK-fansen ikke gjøre det. Reginiussen sendte Ranheim i føringen med en iskald avslutning. På Åråsen ble det helt stille, bortsett fra tilskuerne i borteseksjonen som jublet hemningsløst.

Da skjønte Lillestrøm alvoret og tok tak i oppgjøret. Hjemmelaget fikk flere muligheter, men den største dramatikken lot vente på seg helt til det 90. minutt.

To straffesituasjoner oppsto rett etter hverandre på tampen, men dommeren pekte ikke på straffemerket verken på den første eller andre hendelsen. Reprisene viste at LSK-spiss Gary Martin kunne - og kanskje burde - fått straffe.

Men en strålende Even Barli i Ranheim-buret og et oppofrende forsvarsspill, gjorde at trønderne kunne juble for tre kruttsterke poeng på Åråsen.