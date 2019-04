Ranheim med tre endringer i startoppstillingen til møtet mot Kristiansund

– Det er et angrep på frivilligheten og et angrep mot oss alle

Saken oppdateres.

Klokken 18 mandag kveld er det avspark på Kristiansund stadion. Ranheim gikk seirende ut i begge seriekamper mot laget i fjor. Lagene møttes også til treningskamp i februar, og der stakk Kristiansund av med seieren.

I serieåpningen ble det et 1–2-tap på hjemmebane mot Tromsø for Ranheim. I andre serierunde møtte de LSK på Åråsen, og også der tapte Ranheim 1–2. I foreløpig siste seriekamp gikk de på et 0–2-tap hjemme på Extra Arena mot Haugesund.

Etterlyste guts

For en snau uke siden sa Ranheim-trener Svein Maalen at han etterlyser mer guts hos spillerne.

– Vi må ha folk som byr på seg selv og tar ansvar, og så må vi ha disiplin med tanke på det kollektive spillet. Det er viktig for oss at vi prøver og gjør feil, og ikke er forsiktige. Det er det som gjør et lag godt. Hvis du skal lykkes, må du være offensiv i hodet og tørre å blottlegge deg litt, sa Maalen.

Kaptein Mads Reginiussen mener de må få kampene mer over på egne premisser.

– Vi må jobbe med angrepsspillet og relasjonene vi lyktes godt med i fjor og i vinter. Vi vet vi har det inne, men det gjelder å slippe seg løs og tørre nok. Og så får vi heller gå på et par blundere, sa Reginiussen.

Tre endringer

Maalen gjør tre endringer på startoppstillingen etter tapet mot Haugesund. To av dem i forsvarsrekka.

Inn på venstreback kommer Erik Tønne. Samtidig er Aleksander Foosnæs blitt flyttet opp som venstre kant og Ola Solbakken er henvist til benken. På høyreback starter Jørgen Olsen til fordel for Øyvind Alseth.

På topp går Ivar Sollie Rønning inn for Michael Karlsen. Det blir Rønnings første start for Ranheim i Eliteserien etter overgangen fra HamKam.

Ranheim starter med følgende elleve spillere:

Even Barli - Jørgen Olsen, Daniel Kvande, Ivar Furu, Erik Tønne - Adrià Mateo López, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Øyvind Storflor, Ivar Sollie Rønning, Aleksander Foosnæs.

Benken: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Torbjørn Heggem, Magnus Blakstad, Olaus Skarsem, Michael Karlsen og Ola Solbakken.