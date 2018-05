Ranheim reiste seg etter årets svakeste omgang

Tromsdal tiltalt for å ha hyret torpedoer for å skade meddommer

Syv tegn på at våren endelig er her

Solide cupinntekter for FK Fyllingsdalen: – Store beløp for en klubb som oss

Saken oppdateres.

Levanger–Ranheim 2–4 (1–0)

Hjemmelaget skapte et par cornere, men ellers var det daft det første kvarteret i varmen og vinden på Moan. For vind var det. Virkelig. Fra fjorden og på skrå mot målet til Even Barli.

Så forsøkte Ranheim å trykke litt på gassen, og fikk i flere lange perioder flyttet i lange inn på Levangers banehalvdel. Men det ble ingen skikkelige målsjanser utav det.

Keepertabbe i vinden

Det var heller ingen egentlig målsjanse da hjemmelaget tok ledelsen etter 18 minutter. Kanskje hadde Levangers Lopez funnet ut av vinden etter de tidlige cornerne, for spanjolen sendte frisparket fra helt ute ved sidelinjen et par meter inne på Ranheims banehalvdel høyt i lufta inn foran Even Barli. Ranheims normalt så solide sisteskanse kom ut i feltet for å plukke ned ballen, men merket kjapt at vinden tok skikkelig tak i kula. Barli skled i forsøket på å rygge, og ballen duppet ned i målet til ledelse 1–0 for Levanger.

Scoringen virket å ryste Ranheim skikkelig, og elitelaget maktet ikke å slå tilbake. Tvert imot overtok Levanger mer av banespillet og hadde god kontroll på kampen de neste tjue minuttene. På sidelinja virket trener Svein Maalen å ane uråd, og ble stadig mer ivrig i coachingen. Det var mye som ikke stemte for Ranheim.

Like før hvilen gikk rivjernet på midtbanen, Kristoffer Løkberg, ned etter en tøff takling. Han kom seg på beina igjen, men ble igjen i garderoben etter pause. Det bare understreket inntrykket av en omgang Ranheim snarest mulig må glemme. Rett og slett årets svakeste 45 minutter fotball av de blå fra fjæra.

Karlsen åpnet for Ranheim

De ti første minuttene av andreomgangen var det i grunnen ikke mye som tydet på at Ranheim ville være i stand til å snu kampen på Moan. Dårlig presisjon og lite kollektivt spill gjorde det vanskelig å skape noe foran Levangers mål.

Men etter om lag kvarteret glimtet Ranheims stjernetrio til. Erik Tønne og Mads Reginiussen spilte seg fri på venstresiden, og legget fra litj-Reg traff Micke Karlsen på bakerste stolpe. Levangers keeper var ikke perfekt plassert, og Karlsen presset inn utligningen.

Even Barli startet omgangen med å gi bort ballen upresset på en igangsetting mot venstreback Furu. Da berget Ranheim baklengsmålet. Men etter timen spilt senere skjedde det igjen. Høyreback Fonn Witry sendte et rolig og kontrollert tilbakespill i retning Barli. Helt upresset nærmest sentret Ranheims keeper til sin gamle lagkamerat Robert Stene. Levangers spissveteran banket kula enkelt inn til ledelse 2–1.

Drøye fem minutt senere kom et nytt glimt av storhet fra Ranheims topptrio for dagen. Karlsen, Reginiussen og Tønne snurret rundt med Levanger-forsvaret, og det endte med at Tønne ble felt innenfor sekstenmeteren. Med største selvfølge plukket Micke Karlsen med seg kula, la den godt til rette på krittet, og banket den opp i nettaket til 2–2.

Hawaii og to kjappe

De neste minuttene ble det litt Hawaii-fotball i varmen på Moan, før Ranheim trykket litt ekstra på gassen. Med to kjappe mål, punkterte elitelaget matchen mot rivalene fra Levanger.

Først fikk Mads Reginiussen feilvendt på sekstenmeteren. Kapteinen vendte nesa mot mål, og banket inn 3–2. Så var det Sondre Sørløkks tur til å vise klasse. Mannen som kom inn for Løkberg i pausen tok med seg ballen og avanserte inn mot sekstenmeteren til Levanger. Med et skudd hardt nede i korthjørnet for Faye Lund sørget han for ledelse 4–2.

Derfra og inn var det «nedoverbakke og kjøttkak til middag» for Ranheim. På cruisekontroll til fjerde runde i cupen.