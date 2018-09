Ranheim havnet under. Så ble spisskjempen byttet inn.

Saken oppdateres.

RANHEIM - KRISTIANSUND 2–1

Det så ikke ut som Ranheim skulle klare å komme tilbake etter å ha ligget under i over en time hjemme mot Kristiansund. Så begynte det en straffebonanza. I løpet av fem minutter fikk Ranheim to straffer. De satte superinnbytter Michael Karlsen sikkert i mål. Han bommet også på en tredje straffe etter 85 minutter, men hjemmelaget klarte å holde unna. Dermed innkasserte de blåkledde en viktig trepoenger i medaljekampen.

– Jeg tenkte jeg skulle kjøre tidenes raskeste hattrick på straffe, men bommet på den siste, dessverre. Men det er deilig med en seier igjen, fortalte Ranheims målscorer til Eurosport etter kampen.

Straffeskytteren gikk for samme hjørne på alle sine tre straffer. Han var skuffet over ikke å få samtlige av dem i nettmaskene bak Kristiansunds keeper.

– Det første er jeg ikke fornøyd med. Det andre ser jeg på keeper på, mens det siste skulle jeg bare banket i mål.

– Det smaker veldig godt med tre poeng igjen. Det er alltif tette kamper mot dem. De er best i første omgang, og gjør det vanskelig for oss. Vi lager mye frispark og lar dem spille på sine premisser. I andre omgang tar vi litt mer over, så får vi scoringer. Selv om det er på straffer, så kommer det av at vi skaper noe, forteller Ranheim-trener Svein Maalen til Adresseavisen etter kampen.

Det var to lag som følte litt på hverandre i åpningen av kampen mellom Ranheim og Kristiansund. Hjemmelaget fikk etter en litt rotete åpning mer tak i ballen, og hadde en del ballinnehav. Likevel ble det ikke produsert noe mer enn et par nestensjanser de første ti minuttene.

Den første store sjansen kom etter en god Ranheim-kontring 17 minutter ut i kampen. Storflor fikk ballen på rundt 15 meter etter en flott opprulling fra venstre side. Skuddet med venstrefoten snek seg dessverre for verten så vidt utenfor stolpen til McDermott bakerst hos Kristiansund.

Mål etter dødball

Like etterpå kom også bortelaget til sine største sjanser så langt i omgangen. De kom etter et frispark og en corner som kunne lurt seg inn i målet etter et par retningsforandringer.

Kristiansund tok etter hvert totalt over kampen, og skapte mange farlige sjanser på dødballer. Det var også etter en dødball det første målet kom for gjestene.

Ranheims Sondre Sørløkk påførte hjemmelaget et stygt brudd på egen sekstenmeter etter et innkast fra Kristiansund. Et blokkert skudd endte til slutt opp hos Aliou Coly som banket inn 0–1 via Fonn Witry.

Stillingen sto seg helt til hvilen. Ranheim kom litt mer med i kampen etter scoringen, og et par sjanser etter innlegg.

Andre omgang var et sørgelig skue de første 20 minuttene. Ranheim skapte ingenting mot et godt organisert bortelag. Det nærmeste Ranheim kom var en chip fra Michael Karlsen som gikk i tverrligger etter rundt 65 minutter.

Straffebonanza

Sørløkk, som spilte bort ballen på 0–1, gjorde opp for seg etter 69 minutter. På et gjennomspill fra Karlsen stormet indreløperen inn i Kristiansunds sekstenmeter, og ble revet ned. Dommer Tom Harald Hagen dømte helt korrekt straffe. Den satte superinnbytter Karlsen sikkert og kontant i mål.

Nå var Sørløkk og Karlsen virkelig i sentrum for det som skjedde på Extra Arena. Ranheim fikk nok en straffe etter 74 minutter. Sørløkk fikk en Kristiansund-spiller i ryggen på en duell inne i feltet. Dommer var ikke i tvil, og pekte igjen på straffemerket.

Karlsen satte like sikkert inn sin andre straffe for dagen, i akkurat samme hjørne som den første.

Straffebom

Om ikke to straffer var nok, fikk Ranheim sin tredje etter en corner rundt 85 spilte minutter.

Løkberg ble felt inne i sekstenmeteren, men denne gang klarte ikke Karlsen å lure McDermott i Kristiansund-målet.

Kristiansund var nær å utligne flere ganger like før slutt, men Ranheim klarte å holde unna, og vant 2–1 på hjemmebane.