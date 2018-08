Ranheim snublet mot tabelljumboen

Ann Helen (34) gikk ned 60 kilo. Dette er hennes seks råd til andre for å lykkes på lang sikt

Saken oppdateres.

RANHEIM - SANDEFJORD 1–1 (0–1)

EXTRA ARENA: Ranheims høstjakt har startet dårlig. Tap mot Rosenborg og uavgjort borte mot Kjetil Rekdals start var fasiten før tabelljumbo Sandefjord kom på besøk i Ranheimsfjæra søndag.

Det har heller ikke vært positivt for trønderne å miste sin forsvarssjef, Christian Eggen Rismark, til Brann. Ivar Furus første kamp fra start som Daniel Kvandes makker i Ranheims midtforsvar, ble en blandet suksess.

Sandefjord scoret først og var det dominerende laget i førsteomgang. Ranheim snudde om totalt i pausen, og kom ut med en helt ny giv. Kristoffer Løkberg headet inn utligningen tidlig i andreomgang, men hjemmelaget klarte ikke å snu kampen, til tross for at de produserte enorme sjanser.

Dermed endte det 1–1 på Extra Arena, og jakten på høstsesongens første seier fortsetter for Svein Maalens mannskap.

Slik vurderes spillerne:

Engblom-show

Begge lagene prøvde å kontrollere kampen innledningsvis ved å bruke god tid hver gang de hadde ballen i laget. Etter en stillingskrig de første ti minuttene, tok Sandefjord mer og mer over banespillet.

Eirik Valla Dønnem fikk skutt fra 17 meter med venstrebeinet, men Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen hadde få problemer med å stoppe forsøket i korthjørnet.

Like etterpå kom Pontus Engblom seg fri fra Ranheim-forsvaret og tuppet ballen mellom beina på Even Barli alene med keeper. 1–0 Sandefjord på kampens første ordentlige sjanse.

Engblom fortsatte å skape enormt med trøbbel for hjemmelagets backfirer. Svensken driblet seg lekende lett forbi en utrusende Ivar Furu før han kom alene med Even Barli. Ranheim-keeperen fikk en hånd på lobb-forsøket, men ballen trillet mot streken og var på vei i mål før Aleksander Foosnæs på matchvinner-vis klinket ballen til innkast noen centimeter før streken.

Svakt Ranheim

Ranheim tok over banespillet, men kampen var preget av mye Hawaii-fotball og upresise pasninger. Likevel hadde Sandefjord god kontroll, og hindret Ranheim fra å skape noen sjanser som helst.

Hjemmelaget hadde mange flere enkle og upressede pasningsfeil enn det som er vanlig å se. Ballsikre spillere som Daniel Kvande og Eirik Valla Dønnem hadde flere balltap, som gjorde det vanskeligere for Ranheim å styre kampen.

Etter hvilen var det imidlertid bedre takter fra Ranheim. Med knapt to minutter på klokka, rev Sandefjord-stopper Marc Vales ned Mads Reginiussen på vei gjennom alene med keeper og fikk et soleklart gult kort.

Det påfølgende frisparket var Aslak Fonn Witry en millimeter fra å sette ballen i krysset, men Holmen Johansen i Sandefjord-buret hentet frem en kvalifisert redning.

Snytt for straffespark

Alt handlet om Ranheim, som har for vane å åpne hardt etter pause. Tre minutter etterpå dro hjemmelaget frem et mønsterangrep. Tønne la inn til Storflor, som brystet ballen ned til Foosnæs som chippet over på bakerste stolpe til Løkberg som headet inn utligningen. Klikk-klakk-klikk-klakk og 1–1.

Til pause var det bekmørkt, men kun noen minutter senere var Ranheim storfavoritter til å ta med seg alle tre poengene.

Og Ranheim kunne gått opp i ledelsen om Michael Karlsen fikk straffesparket han burde fått etter 68 minutter. Dommer Døvle dømte heller corner for hjemmelaget, som Daniel Kvande var nær å skru inn i mål.

Kvande var centimetre unna å score da han dunket en retur fra en corner rett i stolpen. Sandefjord hadde mer enn nok med å holde Ranheim unna i andreomgang.

Selv med massivt press mot Sandefjord-målet, greide ikke Ranheim å få inn den avgjørende scoringen.

Dermed står Ranheim uten seier på de fire siste kampene. Trønderne har fortsatt luke ned til Tromsø på syvendeplass.

Neste Ranheim-kamp er borte mot Molde søndag 26. august.