Ranheim snublet seg videre mot Kvik: – Dette er ikke godt nok av oss

KVIK - RANHEIM 0–1:

Ranheim møtte Kvik til 1. runde i cupen på kunstgressbanen et steinkast unna Lerkendal. Ranheim vant oppgjøret 1–0, men det ble alt annet enn enkelt for høytflyvende Ranheim, som ligger på 3. plass i Eliteserien.

– Vi var ikke påskrudd i dag, og dette viste at vi ikke kan slippe oss ned uansett hvem vi møter. All kreditt til Kvik for det de leverte, sier Løkberg etter oppgjøret.

– Det er ikke godt nok av oss, selv om vi produserer 13–14 målsjanser. Men det gjelder å score på dem, og det klarte vi ikke, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

– Samtidig vil jeg gi all honnør til Kvik. De vil spille fotball, selv om vi spilte de lavt gjennom hele kampen, legger treneren til.

Etter å ha sløst med sjansene i 1. omgang, måtte Ranheim ha en straffe etter hvilen for å berge avansement. Andreas Helmersen ble kampens eneste målscorer etter å ha satt straffesparket midtveis i 2. omgang.

Sjansebonanza

Det første kvarteret var det enveiskjøring, og det i retning målet til Kvik.

Kristoffer Løkberg spilte en nydelig pasning gjennom til Ola Solbakken. Kantspilleren rundet keeperen, men Kvik-midtstopper Morten Skjeldnes Berre stoppet Solbakken i siste liten med en dytt i ryggen. Dommer Henrikke Holm Nervik ga tydelig tegn på at det ikke var straffe.

Ranheims venstrekant, Sivert Solli, la inn fra venstresiden til en helt ledig Andreas Helmersen. Han fikk til en heading i retning mål, men Evjen kastet seg kattemykt ned i hjørnet og holdt ballen.

Angrepet etterpå fyrte Solbakken av gårde et skudd i metallet, før returen havnet i beina på Helmersen. Ranheim-spissen sleivet ballen over målet.

Presset ble bare større og større, men Kvik klarte på mirakuløst å holde unna. Sondre Sørløkk fikk godt treff fra rundt 16 meter, uten at det klart å overliste Evjen i buret. Kvik-keeperen dro frem en reaksjonsredning fra øverste hylle og stoppet forsøket.

Alt dette var sjanser innen de første 20 minuttene av kampen.

Pust i bakken

Ranheim holdt trykket oppe og kjørte angrep og innlegg fra alle kanter, uten at det forandret stillingen på kamptavlen.

Etter 33 minutter kunne Kvik endelig ta seg en pust i bakken etter å ha fått et frispark på Ranheims banehalvdel. Dette var en av få ganger hjemmelaget var over midtstreken med ballen i 1. omgang.

Det siste kvarteret hadde Kvik god kontroll og gjestene kom ikke like lett til sjanser som i starten.

Kampens gigant etter 45 minutter var det ingen tvil om. Evjen i Kvik-buret hadde vartet opp med flere strålende redninger og involveringer i boksen.

Ranheim hadde tosifret antall målsjanser, men til pause sto det utrolig nok 0–0.

Kvik med gigasjanser

I 2. omgang tok Ranheim kommando fra første spark på ballen, men måtte vente til det 50. minutt for sin første sjanse etter hvilen.

Da fyrte Ranheim-stopper Ivar Erlien Furu en kanonkule fra 30 meter. Evjen hadde ikke kontroll på forsøket, men keeperen kunne konstatere at ballen snek seg utenfor stolpen.

Etter 53 minutter var det duket for Kviks første sjanse i kampen, og den var til gjengjeld gigantisk. Etter et svakt brassespark-forsøk fra en Kvik-spiller falt ballen i fanget på Skjeldnes Berre i feltet. Midtstopperen traff kun brystkassen på Ranheim-keeperen med skuddforsøket.

Minutter senere var Kviks andre mulighet i oppgjøret et faktum. Espen Mathiassen løp fra alt av Ranheim-forsvar, men under hardt press skjøt han ballen over nettet alene mot Lenes.

Straffescoring

Det måtte en straffe til for å redde Ranheim i denne kampen. Midtveis i omgangen ble innbytter Kim Riksvold felt i boksen til Kvik, og dommeren pekte på straffemerket. Fra 11-meteren var Helmersen iskald mot kampens store spiller Evjen.

Men Kvik hadde ikke på noen som helst måte tenkt å gi opp etter å ha fått en i sekken.

Først skjøt Kviks venstrekant Even Kvalvær like utenfor fra skrått hold, før David Melkvik headet ballen i metallet.

Ranheim hadde brukbar kontroll det siste kvarteret og kontrollerte inn 1–0 og avansement i cupen.