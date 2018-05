Slik starter Ranheim i cupbataljen mot Levanger

Slik vender du opp ned på et klasserom på et brøkdels sekund

Saken oppdateres.

Etter å ha matchet troppen i de to første cuprundene, ruller Ranheim inn på Levanger med et tilnærmet toppet mannskap i cupens 3. runde.

Den sentrale midtbanemannen Valla Dønnem og Aleksander Foosnæs spiller ikke, men trener Svein Maalen henter inn seks mann fra sin antatte førsteellever.

Verken Even Barli, Aslak Fonn Witry, Erik Tønne, Christian Eggen Rismark, Mads Reginiussen eller Øyvind Storflor har bidratt i de to første cuprundene. Mot Levanger på Moan er alle seks med fra start.

Penger i potten

Laguttaket er et uttrykk for hvor viktig Ranheim anser et avansement til den fjerde runden å være. Kommer Ranheim seg videre, ligger det blant annet penger i potten både fra forbundet og fra lagets egne sponsorer.

Ranheim flyr høyt etter en strålende start i Eliteserien, mens for Levanger har det lugget i 1. divisjon så langt denne sesongen. Etter flere sesonger i den samme divisjonen, er oppgjøret på Moan langt mer et oppgjør mellom rivaler enn hva tilfellet var under Ranheims kamp på Lerkendal sist.

Rivaliseringen mellom Levanger og Ranheim har tradisjonelt stukket relativt dypt.

Slik starter Ranheim:

Barli – Fonn Witry, Kvande, Eggen Rismark, Furu–Løkberg, Tromsdal, Reginiussen–Storflor, Karlsen, Tønne