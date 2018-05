Ranheim topper laget mot Odd

Her er «Kakekrigen»-Marits beste tips for en perfekt pavlovakake

Saken oppdateres.

Det betyr at Ranheim gjør to endringer fra laget som slo Levanger 4–2 i cupens tredje runde.

Ivar Furu og Jakob Tromsdal går ut for Aleksander Foosnæs og Eirik Valla Dønnem.

RBK fikk kjeft

24 år gamle Foosnæs har vært litt ute av laget i det siste på grunn av sykdom, men nå er malvikgutten tilbake fra start. Det er også playmaker Eirik Valla Dønnem som har tatt Eliteserien med storm etter overgangen fra Byåsen i vinter.

Ranheim har hatt en sesongstart over all forventning, og det toppet seg da de var nære å ta hjem seieren i Trondheim-derbyet mot Rosenborg på Lerkendal forrige lørdag. Selv om det endte 1–1, var det RBK som måtte tåle å få kjeft, og Ranheim som fikk skryt.

Laget fra fjæra ligger for øyeblikket på sjetteplass i Eliteserien, da Vålerenga vant borte mot Sandefjord lørdag. Likevel sier Svein Maalen til Adresseavisen at det er uaktuelt å oppjustere målsettingen for sesongen om kun å unngå nedrykk.

Tabellnabo

Dagens motstander Odd er tabellnabo og ligger ett poeng bak trønderne. Så spørs det om Ranheim klarer å komme tilbake på vinnersporet i Eliteserien etter to uavgjorte og et tap på de siste tre kampene.

Slik starter Ranheim (4–3–3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen (K) – Øyvind Storflor, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Andreas Helmersen, Sondre Sørløkk, Øyvind Alseth, Jakob Tromsdal, Sivert Solli, Ivar Furu.