Ranheim-trener vant VM-gull

Saken oppdateres.

121kg i rykk, 157kg i støt. Med to norske rekorder og en sammenlagtrekord kan trondheimsmannen kalle seg verdensmester og verdens sterkeste mann i sin klasse.

– Det er jo noe jeg har jobbet for lenge. Spesielt de siste tre månedene har jeg vært veldig fokusert, trent godt og tatt de riktige valgene, sier den nybakte verdensmesteren på telefon fra Barcelona, der bragden skjedde.

Å ta de rette valgene har ikke vært bare, bare i en hektisk hverdag som familiefar for ei lita jente, personlig trener og ikke minst fysisk trener i Ranheim.

– Tok det som en ferietur

– Det er ikke all verden med tid, så jeg har måttet prioritere. Det er forløsende og deilig å klare løftene i en så viktig konkurranse. Nerver spiller jo inn og man vil jo aller helst gjør sitt beste, sier mannen som også tok EM-bronse i Wales for tre år siden. VM-debuten endte altså med gull på første forsøk.

Men noe økonomisk eventyr ble det ikke.

– Jeg tok det som en ferietur. Det er lite sponsorer å få i vektløfting, sammenliknet med idretter som ski og fotball, sier Fevåg.

Dermed er selv sensasjonslaget Ranheim bedre betalt enn verdensmesteren, som denne sesongen har hatt flere og flere økter med den nyopprykkede Eliteserie-klubben.

– Ranheim trenger alle penger de kan få selv, humrer han.

– Jeg prøver å lære gutta å trene tøft nok i hurtighet, styrke, kraft og eksplosivitet. De prinsippene kan man bruke på fotballbanen. Sammenlikner man norske spillere med for eksempel tyske, ser vi at vi har en vei å gå. Vi må prioritere for å bli sterkere og raskere. Fotballen utvikler seg med større hastighet og kraft, det ser man hvis man drar nedover i Europa, sier Fevåg.

– Vi drar fordel av ham

Ranheim-profil Kristoffer Løkberg roser sin fysiske trener og mener laget drar en klar fordel av det.

– Det er kult, det er vel fortjent. En dedikert mann som jobber på, sier Løkberg.

– Vi drar fordel av å ha ham med oss. Jeg tviler på at det er så mange som er flinkere på det området. Fysisk trening for fotballspillere. Det tror jeg det ikke er så mange i landet med bedre kompetanse på, fortsetter han.

Spillere som Christian Eggen Rismark, som nylig ble solgt til serieleder Brann, har personlig takket Fevåg for treningsopplegget. Store steg har også midtstopperkollega Daniel Kvande tatt. De er blant spillerne han har hatt mest fokus på i vår, men nylig har han hatt ansvar også under oppvarmingen før kampene i Eliteserien.

– Ikke verdens sterkeste trener

– Jeg merker at han har enorm kompetanse på det området han jobber med. Fysisk trening spesifikt for fotballspillere. Det er mye å lære av ham på individuelt nivå, så har han mange gode tanker og ideer hva oppvarming, sier Løkberg.

Som dessuten er uenig i at Fevåg er verdens sterkeste trener. Og som nå er bekymret for selvtilliten hans.

– Det bare å søke opp bilder av treneren til West Bromwich, hvis dere ikke har sett ham (Darren Moore). Så kan dere se for dere hvem som er sterkest, sier Løkberg.

700 likes

Fevågs feiret med å ta inn på et finere hotellrom med takterasse og eget basseng. Nå slikker han sol før han senere skal inn i hallen og coache andre norske utøvere - forhåpentligvis til flere gull.

– Det siste døgnet har vært deilig. 700 likes på Facebook, ser jeg! Så nå sitter jeg bare og smaker på karamellen, sier den nybakte verdensmesteren.