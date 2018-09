Ranheim var på vei mot sterk seier med ti mann. Så raknet det totalt.

Didrik (16) ofrer alt for å bli best: – Det er verdt det

Saken oppdateres.

Stabæk 3–2 Ranheim

Ranheim måtte klare seg med ti spillere i en time etter at Ivar Furu fikk direkte rødt kort i første omgang. Da Mads Reginiussen scoret sitt andre mål for dagen etter 60 minutter så det ut som det likevel kunne gå veien for Ranheim, men for andre kamp på rad raknet det i sluttminuttene.

Scoringer av Franck Boli og Aboubakar Keita i løpet av de siste ti minuttene gjorde at det i stedet for en imponerende seier, ble et surt tap å ta med seg hjem til Trøndelag. Tapet ble ekstra kontroversielt av at det på reprisene så ut som at Stabæk kanskje ikke skulle ha straffe da Furu ble utvist, men at holdingen skjedde utenfor 16-meteren.

Mistet spiller på oppvarmingen

Ranheim reiste til Nadderud uten lyskeskadede Michael Karlsen, og en allerede nykomponert angrepsrekke ble enda ferskere da også erstatter Andreas Helmersen måtte gi seg få minutter før kampstart. Spissen skadet seg på oppvarmingen og ble erstattet av Mats Lillebo, som startet sin første kamp siden opprykksfinalen mot Sogndal i fjor.

Det virket også som at Ranheim slet med å få flyt og rytme i starten. Stabæk åpnet klart best og spilte seg til et par halvsjanser i åpningsminuttene. Gjestene kom seg etter hvert til hektene og mer fremover i banen. Kaptein Mads Reginiussen holdt på å tråkle seg forbi forsvar og keeper etter et drøyt kvarter, men de store farlighetene uteble i en sjansefattig halvtime. Så smalt det fra Ranheim.

Fra opptur til gedigen nedtur

Kun minutter etter at gjestene slapp med skrekken på en god Stabæk-kontring, som endte med et skudd i nettveggen, fikk Kristoffer Løkberg ballen på høyrekanten. Midtbanespilleren slo et langt innlegg til Lillebo som ved femmeteren headet lurt ned til Reginiussen. Kapteinen tok ned ballen og satte inn 1–0 med et lavt og hardt skudd.

Ranheim-jubelen stilnet imidlertid fort. Tre minutter etter scoringen forsøkte Furu å heade tilbake til Even Barli, men Franck Boli snappet opp ballen. Han ble revet ned bakfra av Furu som bakerste mann, og dommer Tommy Skjerven ga straffe og viste Furu det røde kortet. Reprisene viste at holdingen muligens startet utenfor feltet, men på straffesparket var Boli sikker, sendte Barli feil vei og utlignet til 1–1.

Rettelse! Spissen rives ned langt utenfor straffefeltet. Men ikke lett å se for dommeren som er flere kilometer unna. VAR? — Ranheim Fotball (@RanheimFotball) September 23, 2018

Reginiussen igjen

Med én mann mindre, var det som forventet et lavtliggende Ranheim som entret banen etter hvilen, og som ble presset kraftig av Stabæk. Men så var det denne Mads Reginiussen, da.

Helt ut av det blå fikk han ballen 20 meter fra mål etter 60 minutter. Kapteinen fikk tid og rom, og skrudde lekkert inn et velplassert skudd i lengste hjørne til 2–1.

Stabæk jaktet umiddelbart utligning, men Ranheim hadde god kontroll på hjemmelagets farlige spisser og begrenset dem for det meste til skudd fra langt hold.

Dobbel kalddusj

Men Stabæk fikk igjen for det spillemessige overtaket. Sju minutter før slutt angrep hjemmelaget langs høyrekanten. Hugo Vetlesen slo lavt inn foran mål og der var Boli igjen og satte inn utikningen fra kort hold. Og vondt skulle bli verre.

Stabæk fikk corner etter 87 minutter. Jeppe Moe slo inn fra venstre og inne i feltet raget Aboubakar Keita høyest og headet inn 3–2. Barli fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre at Stabæk hindret seieren.

Dermed befinner Ranheim seg nå på femteplass, fem poeng bak bronseplasserte Molde.