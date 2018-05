Ranheims superspiss vrakes fra start i 16. mai-kampen

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Saken oppdateres.

KRISTIANSUND STADION: Inn fra start på spiss-plass kommer i stedet Andreas Helmersen. Helmersen har startet tre kamper og blitt byttet inn i fem kamper tidligere i sesongen før kveldens oppgjør.

Etter det Adresseavisen forstår skal det ikke være noe dramatikk bak at Michael Karlsen ikke er med fra start. Sannsynligvis dreier det seg om at stjernespissen hviles etter en rekke tøffe kamper, eller at trener Svein Maalen rett og slett vil ta nordmøringene på senga.

Veteranen er ikke med

Ranheim hadde ikke vunnet på tre kamper da de tok tre nye poeng mot Odd i forrige serierunde. En av målscorerne fra snuoperasjonen mot Odd, Øyvind Storflor, er heller ikke med i troppen til dagens kamp mot Kristiansund. Med i troppen som skal sørge for 16. mai-fest for laget fra fjæra er derimot Sivert Solli.

Midten av tabellen

Hjemmelaget Kristiansund har ikke hatt helt den samme flyten i starten av denne sesongen som på tampen av forrige sesong, og ligger før kveldens oppgjør på en 10.-plass på tabellen med ti poeng. Det er sju poeng bak Ranheim, som har hatt en eventyrlig start på sesongen.

Kan Ranheim fortsette oppturen med en seier mot Kristiansund på fotballens festdag?

Disse elleve starter for Ranheim:

Even Barli - Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs - Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Kim Riksvold, Andreas Helmersen, Erik Tønne.

Kristiansund BK: Sean McDermott - Bent Sørmo, Dan Peter Ulvestad, Nikita Baranov, Erlend Sivertsen - Stian Aasmundsen, Mido, Pål Erik Ulvestad, Sondre Sørli - Benjamin Stokke, Daouda Bamba.

