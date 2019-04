Rasmus&Saga i England: Forbannet over bilvask og frustrert gatekjøkken-sjef

Saken oppdateres.

12.00, LØRDAG: HEATHROW: Gutta er på vei hjem til Norge etter å ha skrevet saker og redigert podkast som kommer på adressa.no i løpet av de neste dagene. Samtidig er det liten tvil om at turen har gitt mersmak, og i videoen over ser vi litt framover. Vi trenger også hjelp!

Vi er også innom et par spillere som leverte noen herlige øyeblikk i RBK-trøya. Mer av banen enn på, men øyeblikk er øyeblikk!

Se videoen i vinduet over!

I dette dokumentet oppdaterer vi England-turen fortløpende. Se tidligere innlegg under!

Følg Rasmus&Saga på Facebook her!

Slik gjør man en RBK-legende superflau

13.00, FREDAG: NORWICH: Vi hadde akkurat spilt inn podcast med Alexander Tettey, og han hadde gått med på å kjøre oss til stadion for å vise oss litt rundt.

Det er derfor fullt mulig at det var på grensa til ufint, men midt i kjøreturen mot Carrow Road, kom utfordringen til 33-åringen:

- Blir du med på supporterbutikken og spør betjeningen om hvordan det går med salget av spillertrøye 27? Den med Tettey på ryggen?

Vel.

Det var ikke vanskelig å se at 33-åringen likte det der bare sånn passe.

Hvordan det gikk, det ser du i videoen under!

Her koker det over før Tettey-møtet

18.00, TORSDAG. PÅ EN VEIKRO MELLOM HULL OG NORWICH: Etter et strålende besøk hos Markus Henriksen har vi satt oss i bilen på vei til Norwich.

- Lykke til, sa Henriksen - og minnet om både kronglete vei og at det vi trodde var halvannen time rett frem kom til å ta nærmere fire timer.

Henriksen fikk rett.

Og etter noen dager på tur kan det også oppstå gnisninger internt i gruppa.

Et resultat av det ser du i videovinduet under!

Hjemme hos-reportasje i Hull

14.00, TORSDAG, HULL: Det er dagen etter seier over Wigan, og bare solskinn hjemme hos kaptein Henriksen utenfor Hull sentrum.

Han innrømmer at han savner familien, som er på ferie i Trondheim. Men med tøft kampprogram er det uansett godt med en hviledag mellom slagene.

Da er det strålende at han tar seg god tid til Adresseavisen.

I videoen under kan du bli med hjem til 26-åringen.

– Kona savner Trondheim

Det ble også spilt inn podcast hjemme hos Henriksen.

Vi snakker selvsagt om Rosenborg, hvor pappa Trond er assistenttrener og Markus ser seriekampene på TV.

Hull-kapteinen spiller selv i et 4–4–1–1-system, og vi diskuterer både sportslig og ikke-sportslige begivenheter på Brakka.

Fansen hyller Henriksen

20.00, ONSDAG: HULL: Frykten for å bli stående utenfor KCOM stadion, uten akkreditering, viste seg å være helt ubegrunnet.

Noen iskalde e-poster fra bilen på vei nordover fikset biffen - og dermed en helaften med engelsk fotball for Rasmus&Saga.

Klippet bort «rubbish»

Torsdag treffer vi kaptein Markus Henriksen.

Og for å danne oss et bilde av hvilke tilrop vi må forvente når vi går med kapteinen gjennom Hulls gater, må vi ta oss en ordentlig prat med blodfansen før kampstart.

Se videoen over!

25 år siden forrige venstrekjøring

1330, onsdag: BIGGLESWADE: Petter Rasmus har kjørt bil med rattet på høyresiden én gang tidligere. På golfferie. I Irland. For 25 år siden.

Videoen under viser hvordan det gikk i comebacket, på vei nordover fra London til Hull!

Etter tre og et halvt år har Rasmus&Saga også fått opp egen facebook-side. Følg Rasmus&Saga på Facebook her!

Opprykks-kok

09.00 onsdag: LONDON: Onsdag kveld. Flomlys, dugg i gresset, alle klisjeene.

Mens de norske riksmediene har øynene rettet mot Manchester United – Barcelona på Old Trafford, utspiller det seg svært viktige fotballkamper også andre steder på øya denne kvelden.

I sentrale roller:

De tidligere Rosenborg-profilene Alexander Tettey og Markus Henriksen.

VIDEO: Petter Rasmus har kjørt bil med rattet på høyresiden én gang tidligere. På golfferie. I Irland. For 25 år siden.

Rasmus&Saga følger duoen

Tettey har vært en sentral skikkelse i Norwich i flere sesonger, og ser akkurat nå ut til å bli Premier League-spiller igjen fra høsten. Henriksen er på sin side kaptein for Hull City, som heller ikke er ute av kampen om å havne i verdens mest attraktive fotball-liga denne høsten.

Norwich topper Championship, det nest høyeste nivået i engelsk fotball, fem poeng foran den gamle storheten Leeds. Alexander Tetteys klubb har også én kamp mindre spilt enn sine opprykksrivaler.

Hull befinner seg omtrent nøyaktig midt på tabellen, men med sine 57 poeng på 40 kamper, er en playoff-plass innen rekkevidde. Det er seks poeng opp til Aston Villa, som for øyeblikket innehar den viktige sjetteplassen.

Onsdag kveld møter Norwich Reading hjemme på Carrow Road, mens Hull spiller hjemme mot Wigan.

Med tanke på viktigheten i kampene, og trøndernes posisjon i klubbene er det på høy tid at Rasmus&Saga, etter 120 podcaster, er sitt ansvar bevisst. Derfor har vi reist til England for å møte guttene. Onsdag kveld er vi til stede når kaptein Henriksen leder sine menn mot tre poeng. Vi skal forsøke å tegne et bilde av posisjonen 26-åringen har fått i byen og klubben – og hvordan det ser ut i tiden som kommer. Én ting er klubbens jakt på playoff til Premier League, noe annet er Henriksen selv, som blant annet er linket til fransk fotball.

To podcaster

De beste svarene får vi nok imidlertid først på torsdag, når Henriksen er med i «Rasmus&Saga». Da får vi også et innblikk i hverdagen hans.

Fredag rykker vi mot Norwich, som altså nærmer seg direkte opprykk for alvor. Det vil i så fall bli Tetteys tredje opprykk med klubben, i løpet av sine seks sesonger på Carrow Road. Men hvordan står det til med Tettey selv for tiden?

Vel. Han spilte dønn fast fram til han ble skadet tidligere i vinter. Problemet for Tettey er at erstatteren har storspilt, og Norwich har vunnet og vunnet. Derfor har 33-åringen slitt med å komme seg inn på laget igjen etter at han var tilbake fra skade. En uvant situasjon for Tettey, som har hatt klippekort sentralt på Norwich-midtbanen hele tiden så lenge han har vært skadefri. Fredag er han med i podcasten.

Ferden kommer også til å dokumenteres, sånn for sikkerhets skyld.

Følg Rasmus&Saga på Facebook