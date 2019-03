Real Madrid gikk på trynet ut av Champions League: – De tror det ikke selv

Saken oppdateres.

Real Madrid – Ajax 1-4 (3–5 sammenlagt)

Det var det ikke mange som hadde trodd på forhånd. Real Madrid hadde 2–1 å gå på fra oppgjøret i Amsterdam, men i storstuen i Madrid klarte virkelig ikke stjernegalleriet å innfri.

Ajax, og særlig Dusan Tadic, herjet med spanjolene. Serberen var involvert i alt Ajax gjorde offensivt og dundret ballen i krysset til 3–0 etter å ha servert på de to første scoringene.

– De har spilt helt strøken fotball. De har imponert kolossalt i kveld, sa ekspert Lars Tjærnås.

Real Madrid-spillerne så helt resignert ut etter å ha havnet bakpå.

– Det er en likegyldighet som er vond å se på, meldte Viasat-kommentator Roar Stokke.

Champions League tirsdag, åttedelsfinaler 2. kamp: Borussia Dortmund (Tyskland) – Tottenham (England) 0-1 (0-0), sammenlagt 0-4 Mål: 0-1 Harry Kane (49). 66.099 tilskuere. Real Madrid (Spania) – Ajax (Nederland) 1-4 (0-2), sammenlagt 3-5 Mål: 0-1 Hakim Ziyech (7), 0-2 David Neres (18), 0-3 Dusan Tadic (62), 1-3 Marco Asensio (70), 1-4 Lasse Schöne (72). Rødt kort: Nacho (90, to gule), Real Madrid.

Marco Asensio ga hjemmelaget et håp om et comeback da han sendte ballen i mål på førstetouchet i det 70. minutt, men da var det for sent.

Dansk frisparkscoring

I stedet gjorde Lasse Schöne ydmykelsen total med et frispark som avslørte ikke helt patent keeperspill av Thibaut Courtois.

– De tror det ikke selv, ropte Stokke.

5–3 sammenlagt til Ajax betyr at regjerende mester Real Madrid er utslått før kvartfinalene.

Marerittet startet allerede etter syv minutter. Tadic var arkitekten da han la ballen ut til Hakim Ziyech, som plasserte ballen i hjørnet.

Vondt ble til verre da David Neres chippet ballen over Courtois fra kort hold i det 18. minutt. Tadic var igjen servitør da han sendte ham gjennom etter å ha tatt finten som Madrid-legenden Zinédine Zidane var kjent for.

VAR-kaos

Ajax fortsatte å produsere sjanser, men fikk ikke nettsus igjen før Tadic smalt ballen i nettet etter 62 minutter. Det tok flere minutter før scoringen ble godkjent, da VAR-teamet måtte se om ballen var ute til innkast i starten av angrepet til Ajax, men målet ble til slutt stående.

Asensio fikk endelig ballen i mål for Real Madrid åtte minutter senere, men da danske Lasse Schöne skrudde et innoverskrudd frispark over Courtois og i lengste var det virkelig kjørt for Real Madrid.

Kampen ble på mange oppsummert for spanjolene da Karim Benzema skled da Real Madrid var to mann alene med keeper etter en forsvarstabbe i sluttminuttene.

Real Madrid måtte klare seg uten kaptein Sergio Ramos mot Ajax. Real Madrids forsvarsspiller fikk to kampers karantene etter at han med vilje pådro seg gult kort i det første møtet med Ajax.

Grunnen skal ha vært at han ville nulle ut kortene til første kamp i kvartfinalene. Det skulle vise seg å være en stor tabbe.

Hans erstatter i forsvaret, Nacho, fikk også marsjordre på overtid da han pådro seg to gule kort på rappen for en takling og en påfølgende dytt.