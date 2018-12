Refses i tyske aviser etter uavgjort mot Rosenborg: – Skikkelig pinlig

Hegerberg visste at hun fikk prisen to uker før utdelingen

Saken oppdateres.

RB LEIPZIG - ROSENBORG 1–1

Rosenborg skapte svært lite borte mot RB Leipzig torsdag kveld. Men så, like før slutt, headet Tore Reginiussen inn utligningen.

Dermed sikret RBK et sterkt bortepoeng. Målet sørget også for at Leipzig er ute av Europa League.

Det overraskende 1–1-resultatet vekker oppsikt i tyske medier.

«Leipzig er for dumme for Europa», skriver storavisen Bild i sin overskrift. Videre kaller avisen nederlaget for «flaut» og «sjokkerende» for Leipzig, som ligger på fjerdeplass i tyske Bundesliga.

– Skikkelig pinlig

Dette var Rosenborgs aller første poeng i Europa League-gruppespillet. På Lerkendal vant RB Leipzig komfortabelt med sifrene 3–1.

Lokalavisen Leipziger Volzeitung er ikke nådige etter torsdagens 1–1-kamp.

«Den siste Europa League-kampen for sesongen var skikkelig pinlig for Leipzig», skriver avisen.

Avisen mener resultatet er ekstra bittert for Leipzig, i og med at de fikk hjelpen de trengte ved at RB Salzburg vant 2–1 over Celtic. Nå går i stedet Salzburg og Celtic videre.

Leipzigs danske spiss Yussuf Poulsen fortviler etter kampen mot RBK.

– Det var brutalt bittert, sier Poulsen ifølge nettstedet sport1.de.