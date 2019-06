Reginiussen fikk Abbasi-telefon fra Tyrkia: - En sjokkerende sak

De fikk Sir Alex Ferguson til Norge og droppet ut av studiene for å lage konferanse. Det ble total flopp

Over 700 elever gikk i tog for Abbasi-familien

Politikerne i Trondheim krever at Abbasi får bosettings-garanti i Trondheim

Cindy fikk nytt liv med migrenemedisin: - Jeg er overlykkelig over effekten, men også fullstendig blakk

DIREKTE: Hvem møter de norske lagene i Europa? Følg trekningen her

Derfor ble TIL-benken rasende under Stabæk-kampen

Trekningen direkte: Irsk, britisk og islandsk motstand for de norske lagene

Trump møter Xi under G20-toppmøtet

Regjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind

Saken oppdateres.

Han har engasjert seg i Abbasi-saken i lang tid, RBKs forsvarssjef.

Med nyheten om at familien er på vei tilbake i Norge gikk Reginiussen tirsdag inn i podcaststudio med Rasmus&Saga.

Der snakket vi om saken, og om telefonsamtalen han hadde med 16-årige Eshan fra Tyrkia da familien fortsatt var på vei til Afghanistan.

Det er en preget 33-åring som prater om familien, som han kjenner godt, og deres situasjon.

Preget av seriestarten

I dét perspektivet føler Reginiussen at fotballen ikke blir veldig viktig. Men er tydelig når han beskriver følelsen av RBKs vårsesong, og hvordan det er å stå opp mandag etter mandag med tap kvelden før.

Nå har pila imidlertid snudd, og underveis er vi også innom framtid. RBKs Europa-sommer, ja, men også hans egen. Og Reginiussen letter mer på sløret hva han tenker om sin egen framtid nå, enn tidligere. Både hva gjelder Rosenborg og landslaget.

Tilbudene fra Celtic

Når det gjelder RBK, gliser midtstopperen godt over muligheten for igjen å kunne møte Celtic. Etter scoringen mot Leipzig i desember, som tok Celtic videre i Europa-ligaen, ble Reginiussen ren helt i Glasgow. Eller for å si det enkelt: Det har kommet noen tilbud fra Skottland.

Vi er også innom hvor tilfeldig det blir at man spiller venstre eller høyre midtstopper. Det er ny låt i konkurransen om å bli Trøndelags vakreste fotball-sang.

Og: Hva tenker stopperen om at RBK i 2008 la 20 mill på bordet for å hente ham? Og at Tromsø sa nei?

Slik lytter du

Rasmus & Saga hører du ved å klikke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du kan også høre Rasmus & Saga i Spotify, Itunes eller Acast.