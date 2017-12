Reginiussen fikk juleønsket oppfylt

Saken oppdateres.

På tampen av november avslørte Tore Reginiussen til Adresseavisen at han var i dialog om ny kontrakt med RBK.

– Det er ikke usannsynlig at det «lander» før jul, sa Reginiussen til Adresseavisen.

Men da stopperbautaen fredag reiste hjem til Alta på julefeiring, var det uten en ny og forlenget kontrakt i bagasjen.

På Brakka hadde imidlertid sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye ennå ikke tatt ferie, og lørdag ettermiddag annonserte rbk.no at ny kontrakt var i boks for 31-åringen.

- Tore representerer kontinuitet og er en bauta i Rosenborg. Vi er veldig glade for at han har skrevet under på ny kontrakt. I første omgang ut 2019, men vi håper selvfølgelig at det blir mer etter det også, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

Tore Reginiussen har hatt en stor sesong for seriemester RBK og ble kåret til årets spiller i Eliteserien under fotballgallaen i slutten av november.

Han er førstemann av spillerne som har kontrakt ut 2018 som er klar for å bli med klubben videre. Anders Konradsen, Magnus Stamnestrø og Andreas Helmersen er de tre andre på like lang kontrakt.

Fredag skrev Erlend Dahl Reitan, som har vært på utlån i Bodø/Glimt, under på ny kontrakt. Den unge backen hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2019, men har knyttet seg til Rosenborg i tre år framover.