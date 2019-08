Reginiussen signerte ny kontrakt med RBK

XXL tar selvkritikk for ledertreningsprogram

Saken oppdateres.

Da sportslig leder i RBK Stig Inge Bjørnebye gjestet Adresseavisens TV-sending før kampen mot BATE avslørte han nyheten om at Reginiussen nærmet seg en ny kontrakt.

Etter kampen bekreftet Reginiussen overfor Adresseavisen at det var like før han satte pennen til papiret.

– Det har egentlig gått ganske fort. Ingen papirer er underskrevet, men det skulle ikke overraske meg om det kommer snart, sa han rett etter kampslutt mot Bate.

Torsdag ble det klart at det ikke tok lenger enn én dag. Rosenborg skriver på sine egne hjemmesider at Reginiussen har signert en kontrakt som varer ut 2020-sesongen.

Etter at Tore Reginiussen signerte for Rosenborg i 2012 har han spilt 225 kamper for klubben.

– En bauta

Stig Inge Bjørnebye sparte ikke på kruttet da han forklarte hvor viktig Tore Reginiussen er for Rosenborg.

– Hva skal jeg si? Det taler vel for seg selv. Han er en bauta og klubbmann. Viktig i kamper som dette, han er en mann som tar tak og regner med han står frem også i kveld, sa Bjørnebye og fortsatte:

– Han går først i krigen, er viktig som person, profil og i garderoben. Han er hel ved. Vi trengte ingen lang dialog.

Viktig å kunne bidra maks

Tore Reginiussen ville ikke bekrefte om det kun ble med denne ene kontrakten. Eller om det kan være aktuelt å fortsette også etter 2020-sesongen.

– Lysten på å spille fotball vil alltid være der, men når man er godt voksen vil man gjerne føle at man fremdeles hevder seg og holder nivået som kreves. Kan man ikke det, er det ikke noe poeng å klamre seg fast. For meg er det viktig å kunne bidra maks, sier Reginiussen.

– Blir det maks ett år til da?

– Ingenting er hogget i stein. Ting endrer seg og man gjør vurderinger fortløpende. Jeg orker ikke tenke så langt frem, sier han.