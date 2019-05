Reiten klar for engelsk storklubb

Her klager de på syklister som sykler fort. Politiet dro dit med laser

Saken oppdateres.

Den norske landslagsspilleren går fra Lillestrøm til den engelske storklubben etter at hun har spilt VM for Norge. Hun vil offisielt slutte seg til troppen til London-laget 15. juli, melder Chelsea på sine nettsider.

Reiten blir dermed lagvenninne med de norske landslagsspillerne Maria Thorisdottir og Maren Mjelde.

– Det blir en ny utfordring for meg, og jeg ser veldig fram til å spille for Chelsea. Her får jeg muligheten til å presse meg selv til å ta nye steg og utvikle meg både som person og spiller, sier Reiten til Chelseas nettsted.

Reiten sier til nettstedet at hun har hatt en fantastisk tid i LSK. Hun takker supportere, lagvenninner, trenere og støtteapparat for

De neste ukene vil fokuset mitt være å nå målene vi har satt oss med Norge i VM, fortsetter hun til nettstedet.

Chelsea-trener Emma Hayes er storfornøyd med å få 24-åringen til klubben.

– Hun er en av de mest talentfulle og kreative spillerne i verden og hun vil bli en kjempetilvekst for laget vårt. Hun tilfører oss vinnermentalitet og jeg gleder meg til å introdusere henne til våre supportere, sier Hayes.

