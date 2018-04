Rekdal mener trøndere ikke bør dømme Molde-kamper

Pappa Reginiussen: - For seint på kvelden for flaggheising. Men dette var stort

Vålerenga – Molde 0–0

Da Vålerenga møtte Molde søndag kveld, kom dommer Dag Vidar Hafsås i sentrum.

Molde ble snytt for straffe da Eirik Hestad ble felt av Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey. I stedet fikk Hestad gult kort for filming.

Molde-spillerne reagerte med sinne og forbannelse. Heller ikke ekspertene skjønte stort av avgjørelsen, og Hafsås innrømmet også selv etter kampen at avgjørelsen var feilaktig.

I Eurosport-studio etter kampen argumenterte den tidligere landslagslegenden Kjetil Rekdal for at Hafsås ikke burde ha fått dømme kampen. Årsak: Han er fra Trondheim.

– Kan bli konspirasjonsteorier

Rekdal spår at det denne sesongen blir en svært tett gullkamp mellom Rosenborg og Molde. Hvert poeng kan bli avgjørende. Derfor mener Rekdal at dommere fra Trondheim og Molde ikke bør dømme kamper der laget fra den andre byen er involvert.

– Det kan lede til konspirasjonsteorier, sa Rekdal under studiosendingen etter kampen.

– Hafsås er en god dommer. Men for å unngå å havne i situasjoner som i dag, hadde det vært lurt med en dommer fra en annen by enn den Rosenborg kommer fra. Det ville vært det samme om en dommer fra Molde hadde dømt Rosenborg, forklarte han.

Rekdal mener at denne problemstillingen blir ekstra aktuell i en sesong der det ligger an til å bli jevnt mellom de to rivalene. Etter seks kamper ligger Molde to poeng foran Rosenborg.

Dommersjefen svarer

Dommer Hafsås fikk spørsmål om Rekdals synspunkter etter kampen.

– Det synes jeg ikke er noe problem. Her ble det rett og slett gjort en vurdering som ble feil, sa Hafsås til Eurosport.

Dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge avviser at dette har vært et tema tidligere.

– Det har heller ikke vært et problem. Vi tar hensyn til hvor dommerne kommer fra, med tanke på hvem som spiller, mot slutten av sesongen, sier Hauge til Aftenposten.

Vurderingene Rekdal etterlyser, gjøres altså først når det drar seg til mot slutten av sesongene.

Hauge opplyser i tillegg om at dommere ikke dømmer klubber fra kretsen de selv tilhører.